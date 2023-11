Bennacer in Coppa d’Africa? Il Milan non può evitarlo, la situazione

Ismael Bennacer corre verso il recupero dall’intervento al ginocchio, ma potrebbe presto salutare Milanello senza che il Milan possa evitarlo

Grande gioia a Milanello e tra i tifosi rossoneri per il ritorno in gruppo di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, lo sappiamo, è reduce da un lungo periodo di infortunio. Il problema al ginocchio rimediato nella semifinale di Champions League contro l’Inter lo ha costretto ad una delicata operazione al ginocchio, e i tempi di riabilitazione lo hanno tenuto fermo ai box per parecchi mesi. E’ tornato ad inizio ottobre a Milanello, e solo negli ultimi giorni ha cominciato a lavorare sul campo. Isma alterna sessioni di allenamento personalizzate a sessioni in gruppo, e dunque insieme ai compagni. Il suo ritorno in campo è previsto per metà dicembre, e per come stanno andando le cose c’è molto ottimismo che possa riuscirci.

Ma contemporaneamente c’è un rischio al quale il Milan non potrebbe sottrarsi. Infatti, in caso di completo recupero Bennacer potrebbe salutare in fretta Milanello. Il motivo è chiaro e risiede nella prossima Coppa d’Africa. Il 13 gennaio, prenderà il via la competizione continentale, per cui i club sono obbligati a cedere i giocatori alle nazionali coinvolte con qualche giorno d’anticipo. E se Bennacer riceverà la chiamata del CT Belmadi potrà far parte della Nazionale Algerina impegnata nella Coppa.

Bennacer, in Coppa d’Africa ad una condizione

Chiaramente, Ismael Bennacer potrà prender parte alla rassegna sportiva solo se il suo recupero dall’infortunio al ginocchio sarà totalmente completato. E in questo caso solo lui avrà voce in capitolo, dato che il Milan non potrebbe affatto opporsi all’ipotetica convocazione del CT Belmadi. Difatti, i club non hanno alcun diritto di negare la partecipazione di un loro giocatore ad un torneo ufficiale. Ricordiamo che la Nazionale Algerina scenderà in campo il 15 gennaio contro l’Angola, il 20 gennaio contro il Burkina Faso e il 23 gennaio contro la Mauritania. In sostanza, le prime tre giornate del girone.

Se Bennacer dovesse partire alla volta del continente africano, salterà con tutta probabilità le gare di Serie A contro Roma, Udinese e Bologna. E se l’Algeria riuscisse a passare il turno, diventerebbero di più le assenze di Ismael Bennacer con la maglia del Milan ad inizio del nuovo anno. Chiaramente, come accennato, molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e da come lui deciderà di affrontare la situazione. Il Milan, che ha enorme bisogno del suo centrocampista d’esperienza e talento, spera di non dover salutare, di nuovo, così in fretta il giocatore.