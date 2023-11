L’ironia di Gene Gnocchi su Pioli: “All’eredità al posto di Pino Insegno”

Bordata a Stefano Pioli da parte del celebre personaggio delle tv italiana. Commento ironico, ma al quanto pungente. La dichiarazione a Sportweek

Stefano Pioli e il suo staff tecnico sono finiti nell’occhio del ciclone nel recente periodo. Il motivo è chiaro e non fa solo capo ai risultati deludenti del Milan in campionato. La motivazione principale delle polemiche attorno all’area tecnica rossonera fa riferimento ai numerosi, sin troppo, infortuni che stanno condizionando la resa della squadra. Il Milan conta ben 23 infortuni dall’inizio di questa stagione. Una cifra altissima e che testimonia che qualcosa non funziona al meglio a Milanello. La squadra rossonera conta problemi di infermeria ormai da due stagioni.

Non si può pensare di condurre una stagione ambiziosa con tutti questi giocatori fermi periodicamente ai box. Pare che la società rossonera si stia mobilitando in tal senso, chiedendo delle risposte a Stefano Pioli, nell’immediato. Se la situazione non cambierà nelle prossime settimane, qualche decisione drastica potrebbe essere inevitabilmente presa. Al momento, come accennato, grandi critiche stanno arrivando nei confronti di Pioli e dei suoi collaboratori. L’ultimo commento pungente, seppur ironico, è arrivato da un celebre personaggio dello spettacolo. Di fede rossonera.

Pioli, Gene Gnocchi ironico: “Cardinale non sa spiegarsi Pioli”

Ai microfoni di Sportweek è stato intervistato Gene Gnocchi, il famoso personaggio che da sempre nutre una profonda fede per i colori rossoneri. Gnocchi è stato chiamato a dire la sua sul recente periodo sfortunato e deprimente del Milan di Stefano Pioli. Lui, con molta ironia, si è focalizzato sugli infortuni che decimano periodicamente la rosa del Milan, alludendo ad un’utopico scambio di ruoli tra l’allenatore del Milan e il conduttore de L’Eredità, Pino Insegna. “Ultime da Milanello, si va verso uno scambio di Pioli all’eredità e Pino Insegno al Milan” ha dichiarato Gene Gnocchi con tanto sarcasmo, ma pungendo parecchio il tecnico rossonero.

Infine, il comico italiano tifoso rossonero ha polemizzato su troppi infortuni ai quali Pioli non sa dare una risposta. Gene Gnocchi ha chiamato in causa anche Gerry Cardinale in merito: “Pioli dice che non sa spiegare tutti gli infortuni del Milan? Secondo me Cardinale non sa spiegarsi Pioli”. Insomma, la bordata è sottile ma molto diretta. Dovrà per forza di cosa essere trovata una soluzione a Milanello e anche molto in fretta. Le critiche e le polemiche non sono affatto insensate, frutto di un’insofferenza per la situazione che il Milan è costretto a vivere in questa prima parte di stagione.