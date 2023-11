Mbappé “tradisce” il Milan: “Ha fatto bene a scegliere l’Inter”

Kylian Mbappé ha rilasciato delle dichiarazioni cruciali su Marcus Thuram e la sua scelta di andare all’Inter. Parole che non faranno piacere ai milanisti

Marcus Thuram sta sicuramente avendo un grande successo all‘Inter in questa prima parte di stagione da nerazzurro. Non si può negare che il suo impatto e contributo ai risultati della squadra di Simone Inzaghi sono sin troppo evidenti. 16 presenze, 5 gol e 8 assist sin qui, alla sua prima esperienza da giocatore dell’Inter. Un fatto che indubbiamente non compiace i milanisti, e i motivi sono chiari. Marcus Thuram ha fatto una scelta ben precisa in estate: era ad un passo dal Milan, ma nel giorno decisivo ha preferito l’offerta dell’Inter.

Cio che è accaduto dopo è ormai storia, ma è chiaro che l’ambiente rossonero ha visto in cattivo modo il voltafaccia e dunque il cambio improvviso. Oggi, l’attaccante ex Borussia Monchengladbach si dice fiero e soddisfatto della scelta fatta, e di essere davvero felice all’Inter. Anche secondo il campione, Thuram ha fatto benissimo a scegliere la Milano nerazzurra. Dichiarazioni che non faranno piacere ai milanisti quelle di Kylian Mbappé.

Mbappé non ha dubbi su Thuram: “E’ un numero 9”

Kylian Mbappè ha lanciato segnali di forte feeling al Milan in questi anni. Non si è mai nascosto del suo tifo rossonero sin da quando era bambino, come ha dichiarato pubblicamente che se dovesse giocare in Italia lo farebbe solo col Diavolo. Ma le sue ultime dichiarazioni su Marcus Thuram non faranno molto piacere ai tifosi milanisti. Il campione del PSG, attualmente impegnato con la sua Francia insieme a Thuram, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro transalpino. Innanzitutto, Mbappé ha parlato della collocazione tattica di Marcus in campo. A suo modo di vedere le cose, l’attaccante può tranquillamente essere il centravanti per eccellenza.

“Sono anni che gli dico che deve giocare da numero 9, ma lui non mi ascolta. Ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti” ha detto Mbappé su Thuram. Infine, ha sottolineato quanto con lui abbia un ottimo rapporto e che l’Inter è stata la scelta giusta per la sua consacrazione nel calcio che conta: “Ci sentiamo tutti i giorni, ho tanto affetto per lui. Ha fatto la scelta giusta andando all’Inter”. Insomma, Kylian sarà sicuramente a conoscenza della dinamica di mercato estiva che ha riguardato Thuram, il Milan e l’Inter. Ma il campione è convinto che quella nerazzurra sia stata la scelta migliore per l’attaccante.