Piotr Zielinski e l’angina, la verità sulle sue condizioni: sospiro di sollievo

Il centrocampista azzurro, che non era sceso in campo nell’ultimo match con la sua nazionale, è stato rimandato a casa

Gli impegni dei giocatori con le varie rappresentative nazionali sono sempre un po’ temuti dalle squadre di club per via del rischio infortuni insiti negli stessi. Ne sa qualcosa, solo per fare cronaca degli ultimi giorni, l’Inter, che dovrà probabilmente rinunciare ad Alessandro Bastoni, vittima di una lesione muscolare, per il big-match con la Juve.



Anche il Milan, con riferimento alla sosta post Marassi, ha dovuto fare i conti con lo stop di Samuel Chukwueze e con la disavventura, fortunatamente senza conseguenze, capitata a Noah Okafor dopo un brutto incidente stradale. I tifosi rossoneri ricordano purtroppo molto bene però quanto capitato nella scorsa stagione a Mike Maignan, che a seguito di un infortunio in una gara con la nazionale francese, stette poi fuori per ben 5 mesi.

Problemi anche per Piotr Zielinski. Relegato in panchina per 90′ nella decisiva gara della sua Polonia contro la Repubblica Ceca, quella che ha determinato la non qualificazione diretta dei polacchi ad Euro 2024, il centrocampista del Napoli ha accusato problemi di salute e la Nazionale, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che “ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico ha diagnosticato al giocatore l’angina”.

Zielinski lascia il ritiro polacco: la diagnosi ufficiale lascia di sasso

Il comunicato della Polonia ha fatto inizialmente scattare l’allarme perché l’angina, nella nostra lingua, è l’angina pectoris, un problema di natura cardiaca. Ma, a quanto pare, la situazione non sta così.

Stando a quanto riportato da TV Play, il centrocampista del Napoli soffrirebbe di una semplice influenza e tonsillite. Che in Polonia viene appunto definita con il termine “angina”. Un grande sospiro di sollievo quindi per il giocatore e per tutti i tifosi. Le condizioni di Zielinski quindi sono meno gravi del previsto, per fortuna. Nei prossimi giorni se ne saprà di più sul suo rientro.

Il giocatore, tra l’altro, è in trattative con il Napoli per il rinnovo di contratto. Fra le tante squadre interessate ci sarebbe anche il Milan, ma la concorrenza è molto ampia. C’è la Premier League sullo sfondo, ma occhio anche all’opzione Arabia Saudita, molto concreta anche la scorsa estate. I rossoneri restano sullo sfondo, con poche possibilità di riuscita. Adesso la notizia più importante sono le condizioni fisiche del polacco. Che, per fortuna, sta bene e la sua carriera non è a rischio.