Milan, i rossoneri che parteciperanno a Euro 2024: otto certezze, in quattro in bilico

Il Milan sarà ben rappresentato a Euro 2024 in Germania. In otto hanno già il posto assicurato. Attenzione alle possibile sorprese

Saranno ventiquattro le Nazionali che parteciperanno a Euro 2024 in programma tra giugno e luglio del prossimo anno. Sarà la Germania a ospitare l’evento a diciotto anni dal Mondiale vinto dall’Italia.

Chissà se questa coincidenza non possa essere di buon auspicio per gli azzurri di Spalletti, qualificatisi in extremis grazie al sofferto pareggio, all’ultima giornata della fase a gironi, contro l’Ucraina. Italia che, a Euro 2024, difenderà il titolo vinto tre anni fa. Un’impresa ardua, considerando l’attuale organico degli azzurri e la crescita di altre Nazionali già favorite per il titolo.

A Euro 2024, in Germania, ci sarà anche una folta rappresentanza di calciatori del Milan. Possiamo ritenere certa già da ora la presenza di otto rossoneri, cui potrebbero aggiungersene altri in seguito ai playoff che decreteranno le ultime tre qualificate e in base alle scelte di alcuni CT che decideranno in extremis sulla presenza di almeno tre calciatori del Milan che non hanno, finora, un posto stabile in Nazionale.

Milan, chi ci sarà a Euro 2024 in Germania

Cominciamo dunque dalla certezze. Theo Hernandez, Giroud e Maignan saranno in Germania con la Francia. Per il portiere esordio assoluto in una competizione internazionale dopo il forfait ai Mondiali in Qatar per infortunio.

Indosserà per l’ennesima volta la fascia da capitano della Danimarca, Simon Kjaer, recordman di presenze con la rappresentativa scandinava. Dopo un buon Mondiale, con due gol all’attivo, Rafa Leao affiancherà Cristiano Ronaldo e gli altri talenti del Portogallo, nazionale che si candida a bissare il successo dell’edizione 2016.

Grazie alla buona prima parte di stagione con il Milan, Tijjani Reijnders si è guadagnato un posto ormai stabile tra i convocati dell’Olanda di Koeman. Stessa situazione per Malick Thiaw, sempre presente tra le scelte di Jurgen Nagelsmann nuovo c.t. della Germania padrona di casa e reduce da due deludenti eliminazioni nella fase a gironi dei Mondiali, cui si aggiunge il ko con l’Inghilterra agli ottavi della scorsa edizione degli Europei.

Europei e Mondiali recenti in cui è sempre stata presente la Svizzera di Noah Okafor che il c.t. elvetico Yakin sta schierando con continuità anche a causa dell’indisponibilità, per infortunio, di Embolo.

Sono stati recentemente convocati da Southgate e Spalletti sia Fikayo Tomori che Davide Calabria. Rispetto ai compagni di squadra citati, entrambi non hanno avuto, recentemente, una presenza fissa tra i convocati di Inghilterra e Italia così come Luka Jovic, la cui ultima presenza con la Serbia è dello scorso settembre. Complice un rendimento deludente, l’attaccante non è rientrato nelle scelte del c.t. Stoijkovic per i match di qualificazione disputati a ottobre e novembre.

Rade Krunic, invece, attende i playoff. La Bosnia è una delle Nazionali qualificate agli spareggi del prossimo marzo. Dovessero qualificarsi, per i balcanici capitanati da Edin Dzeko sarebbe la prima presenza in assoluto a un Europeo. La Bosnia ha già disputato un Mondiale, nel 2014 in Brasile, terminato con l’eliminazione nel girone con Argentina, Iran e Nigeria.