@ML – Le ultime da Milanello: Loftus-Cheek ancora a parte

Ancora lavoro personalizzato per il centrocampista inglese, per Kjaer e per Rafael Leao: tutti gli aggiornamenti da Milanello

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, quando a Milano salirà la temibile Fiorentina di Vincenzo Italiano. La sosta per gli impegni delle nazionali ha consentito a Pioli e allo staff medico di guadagnare un po’ di tempo nella tabella di recupero degli infortunati, che in ogni caso restano ancora, ad oggi, non del tutto disponibili.



Come da indiscrezioni raccolte dalla redazione di Milanlive.it infatti, Davide Calabria e Christian Pulisic hanno svolto la prima parte del lavoro in gruppo, per poi passare ad un allenamento personalizzato. C’era attesa per capire i progressi di altri tre infortunati eccellenti, le cui condizioni non hanno subìto grandi variazioni.

Il resoconto da Milanello: personalizzato per tre

L’infiammazione nella regione pubico-addominale non dà ancora tregua a Ruben Loftus-Cheek, che ha svolto esclusivamente un lavoro personalizzato. Stessa cosa per Rafael Leao, alle prese con la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata a Lecce. Anche Simon Kjaer, vittima di un affaticamento muscolare, non ha preso parte alla sessione col gruppo squadra, lavorando a parte.