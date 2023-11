Camarda può essere convocato per Milan-Fiorentina? Cosa dice il regolamento

Dopo l’infortunio anche di Okafor, Pioli comincia a pensare al classe 2008 per Milan-Fiorentina: il regolamento parla chiaro

Il Milan ora è davvero in emergenza in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. L’ennesimo infortunio in attacco complica tremendamente le cose a Stefano Pioli in vista della gara di sabato sera contro la Fiorentina.

Stavolta è toccato a Noah Okafor, che si è fermato dopo il match giocato con la propria nazionale, la Svizzera, contro la Romania. L’ex Salisburgo ha riportato una lesione al bicipite femorale destro e dovrà stare fermo per circa tre settimane. Un problema praticamente identico a quello occorso a Rafael Leao, anche lui out per il match contro la Viola. A queste due assenze si vanno ad aggiungere anche quella dello squalificato Olivier Giroud.

Ecco che quindi adesso la situazione è davvero complicata e al momento per l’attacco ci sono a disposizione ai soli Pulisic, Jovic e Chukwueze. Se mister Pioli dovesse insistere nel tridente, decidendo di non cambiare modulo, non avrebbe di fatto alternative. Ecco perché sta pian piano prendendo piede l’ipotesi della convocazione di Francesco Camarda, il piccolo fenomeno che sta stupendo tutti in Primavera e in Youth League, e che in questi giorni si allena con la Prima Squadra.

Camarda, il regolamento permette la sua convocazione

Il punto è che Camarda è un classe 2008 e ha solo 15 anni. È chiaro che in Serie A il livello si alzerebbe in maniera esponenziale e per il ragazzo potrebbe essere davvero un azzardo l’esordio, ma ci si chiede addirittura se le regole permettono la convocazione.

A tal proposito, l’articolo 34 delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne della Federazione) spiega: “I calciatori giovani tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori ‘giovani’ che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente”.

Viene quindi confermato che Pioli potrebbe regolarmente chiamare Camarda già da ora. Il discorso cambia però per quanto concerne i contratti da professionisti, che si possono invece firmare solo dopo aver compiuto il 16esimo anno di età. Nel caso specifico di Camarda, il giovane attaccante potrà firmare con il Milan solo da marzo 2024, visto che è nato il 9 marzo 2008.