Francesco Camarda convocato per Milan-Fiorentina: possibilità concreta

Okafor infortunato, a questo punto Pioli potrebbe davvero convocare il giovanissimo Camarda per la prossima partita.

Stamattina è arrivata una brutta notizia in casa Milan: Noah Okafor ha rimediato un infortunio muscolare durante la pausa nazionali. Si tratta di una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fuori dal campo per un po’ di partite.

Un vero peccato, anche perché sembrava che lo svizzero fosse destinato a giocare titolare sabato contro la Fiorentina. Stefano Pioli stava pensando a lui come attaccante centrale al posto dello squalificato Olivier Giroud, invece toccherà a Luka Jovic. Il serbo finora non ha convinto e si spera che contro la sua ex squadra riesca finalmente a mettere in campo una buona prestazione.

Milan-Fiorentina: da non escludere la convocazione di Camarda

Considerate le assenze di Giroud e Okafor, ora Pioli sta anche riflettendo sulla possibilità di convocare Francesco Camarda. Il 15enne attaccante della Primavera si è già allenato con la Prima Squadra nei giorni scorsi, ma ciò non faceva presagire a una possibile convocazione. Invece, lo scenario può cambiare a causa dell’ultimo (ed ennesimo) infortunio.

Camarda in questa stagione ha totalizzato 7 gol e 2 assist in 13 presenze tra campionato Primavera, Coppa Italia e Youth League. In quest’ultima competizione ha realizzato una bellissima rete di rovesciata contro il PSG, il video ha fatto il giro del web. Ignazio Abate e in generale l’ambiente rossonero stanno cercando di proteggerlo dalle pressioni, però di lui si parla molto e una convocazione in Prima Squadra potrebbe mettergliene ulteriori.

Compirà 16 anni a marzo, il Milan vuole assolutamente blindarlo con un nuovo contratto. Non mancano le società straniere che vorrebbero assicurarselo, ma il ragazzo ha come priorità la permanenza a Milano. I contatti sono in corso e trapela fiducia sul raggiungimento di un accordo per il primo contratto da professionista che Francesco potrà firmare solo al compimento del 16° anno di età.

Si è già parlato dell’interessamento del Manchester City e di altre squadre importanti, il Milan vuole tenersi stretto Camarda. Il giovane attaccante ha un potenziale enorme e i rossoneri potrebbero avere in casa il bomber del futuro. Chiaramente, è molto presto per addossargli troppe responsabilità. La convocazione in Prima Squadra sarebbe solo la conseguenza di una situazione di emergenza. Vedremo cosa deciderà Pioli.