Miranda al Milan, è fatta: due ipotesi per l’arrivo a Milanello

Secondo la fonte italiana, il Milan ha ultimato completamente l’accordo per l’acquisto del giocatore. Questo arriverà sicuro, da decidere se a gennaio o a giugno

Il Milan è pronto tuffarsi nel mercato per regalare a Stefano Pioli i pezzi mancanti di una rosa che troppo sta soffrendo gli infortuni. Gli obiettivi in entrata sono ormai fissati, almeno per gennaio. Servono un nuovo difensore, dopo gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, e un nuovo attaccante, data l’inaffidabilità attuale di Luka Jovic. I profili vagliati dalla dirigenza rossonera sono diversi, ma appare scontato che almeno due colpi nel mercato invernale verranno messi a segno. Attenzione, però, perché potrebbero essere di più. Dipenderà tutto dalla volontà del club rossonero.

Sì, perché come riporta TuttoMercatoWeb, il Milan la scorsa settimana ha ultimato l’accordo per l’acquisto di Juan Miranda dal Real Betis. Il terzino sinistro è il prescelto per il ruolo di vice Theo Hernandez. Un profilo di grande talento, il cui contratto con gli spagnoli scadrà il prossimo giugno. Il Milan lo voleva in estate, provando ad intavolare uno scambio alla pari con Alexis Saelemaekers, ma il Betis non si è fatto convincere. Furlani non ha mai mollato l’obiettivo e come accennato ha ormai chiuso per il suo arrivo a Milanello. Fondamentale la volontà di Juan Miranda, ormai convinto di voler continuare la sua carriera in rossonero.

Resta da decidere se far arrivare il giocatore a gennaio oppure a giugno. Scelte che spiega bene TuttoMercatoWeb.

Miranda al Milan, tutto fatto: due ipotesi per l’arrivo

Nello specifico, Giorgio Furlani ha definito ogni dettaglio del prossimo accordo con gli agenti del giocatore. Si tratterà in ogni caso di un contratto a lungo termine, di cinque anni, data anche la giovane età di Miranda. Ma gennaio o giugno? Il Milan sta valutando. Se si optasse per l’acquisto a gennaio, il Milan dovrà accordarsi con il Real Betis per l’indennizzo da pagare; e il contratto avrà una durata chiaramente di 4 anni e mezzo. Se invece il club rossonero optasse per l’acquisto a parametro zero a giugno, il contratto avrà validità di 5 anni e potrà essere depositato in Lega dopo la sessione invernale di calciomercato, entrando ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2024.

Al Milan la scelta, anche in base alle esigenze di rosa che la stagione in corso andrà man mano dettando. Ma Juan Miranda sarà rossonero. Ormai non c’è alcun dubbio. Lo spagnolo passerà a Milanello le prossime stagioni.