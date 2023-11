@ML – Milan-Fiorentina, San Siro risponde ancora presente: 73mila. L’iniziativa per l’associazione Davide Astori

La sfida di stasera tra i rossoneri e la Viola è l’ottima occasione per appoggiare l’associazione in nome dell’ex difensore

Stasera il Milan torna in campo dopo la sosta per le nazionali e ospita la Fiorentina a San Siro per l’anticipo della 13esima giornata della Serie A. Il fischio d’inizio del match è alle 20.45 e si prospetta un grande evento perché gli spettatori sugli spalti del Meazza saranno circa 73mila.

Il sostegno dei tifosi del Diavolo sarà molto importante per i giocatori rossoneri perché si tratta di una gara fondamentale per il campionato. Gli ultimi risultati negativi hanno infatti portato la squadra di Stefano Pioli lontano dal vertice, ma con una vittoria c’è la possibilità di riavvicinarsi un po’ alla vetta, sfruttando lo scontro diretto di domani fra Juventus e Inter. Chiaramente c’è però da fare i conti con la grande emergenza in attacco, con il Milan che è senza Leao, Giroud e Okafor.

Per la sfida intanto c’è una nuova iniziativa di Fondazione Milan. Infatti, nell’ambito della campagna natalizia “Planting New Memories, l’organizzazione rossonera sarà al fianco dell’Associazione Davide Astori per una raccolta fondi che andrà a sostenere la riqualificazione di un campo sportivo nel Municipio 9 di Milano, che sarà intitolato a Davide e che diventerà un punto di riferimento per oltre 500 ragazzi.

Tutti gli spettatori possono dare un contributo

Il club rossonero fa sapere che sia i tifosi del Milan che quelli della Fiorentina hanno la possibilità di sostenere tale iniziativa attraverso una donazione, che si può effettuare presso tutti gli ingressi di San Siro, oppure su direttamente sul portale dell’iniziativa.

Una bella iniziativa in occasione del match di stasera, con tutti gli spettatori della sfida che potranno dunque fornire il loro contributo volontario. Inoltre, anche il Museo Mondo Milan darà il proprio contributo, destinando al progetto, parte del ricavato dei biglietti venduti nella giornata di sabato 25 novembre. Ancora una volta Fondazione Milan riesce ad appoggiare una bella iniziativa facendo scendere in campo i tifosi rossoneri.