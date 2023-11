Camarda convocato per Milan-Borussia Dortmund? Cosa dice il regolamento

Il classe 2008 non può ancora prendere parte alle competizioni europee: il regolamento UEFA, infatti, non ammette dergìoghe

Della partita di ieri contro la Fiorentina, più della vittoria del Milan si ricorderà senz’altro dell’esordio di Francesco Camarda, che a 15 anni e 260 giorni è diventato il più giovane debuttante in Serie A, battendo già uno storico record.

Il classe 2008 ha collezionato poco più di 14 minuti contro la Viola e al suo ingresso in campo al posto di Luka Jovic c’è stato un gran boato. La folla di San Siro ha gridato per la prima volta il suo nome e l’atmosfera è stata bellissima per il ragazzo, così come per la sua famiglia in tribuna. Il ragazzo era giustamente emozionato e ha fatto il possibile correndo su ogni pallone, ma ora ha rotto il ghiaccio e spera di avere subito altre occasioni.

Probabilmente mister Stefano Pioli convocherà il giovanissimo centravanti anche per la sfida di sabato prossimo al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, dal momento che Olivier Giroud sarà ancora squalificato e che Rafael Leao e Noah Okafor non possono recuperare così in fretta. Per quanto riguarda invece il match di Champions League di martedì sera a San Siro contro il Borussia Dortmund, Camarda purtroppo non può essere chiamato.

Niente Champions per Camarda

Andiamo però a capire perché il 15enne non può giocare in Champions League. Riassumendo in breve, non è possibile fare come in Serie A perché la UEFA non ammette deroghe sul regolamento, che è ben chiaro.

Per quanto riguarda il campionato, il regolamento specifica chiaramente che “i calciatori ‘giovani’ che abbiano compiuto il 15° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente”. Per la Champions League invece la situazione è differente e il regolamento non permette ancora di giocare a Camarda.

Il regolamento UEFA dice infatti che un calciatore può prendere parte alle competizioni europee solo se ha già compiuto 16 anni e ha firmato un contratto da professionista. Camarda al momento non rispecchia nessuno dei due prerequisiti, anche perché per firmare un contratto da professionista bisogno aver compiuto proprio sedici anni. La UEFA, al contrario della nostra Federazione, non ammette deroghe.

Inoltre, Camarda non potrà giocare neanche in Youth League nel prossimo turno perché nell’ultimo match contro il PSG era state espulso dopo il triplice fischio.