@ML – Cardinale, tre su tre: sarà a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Gerry Cardinale è arrivato in città. Con ogni probabilità dovrebbe assistere dal vivo al match di Champions League di questa sera.

Appuntamento molto importante per il Milan questa sera. Gran parte del cammino in Champions League dei rossoneri passa dal duello delle ore 21 contro il Borussia Dortmund, che si disputerà a San Siro per la quinta giornata della fase a gironi.

In queste ore è sbarcato a Milano il presidente di RedBird e patron milanista Gerry Cardinale. Il tycoon statunitense ha deciso di recarsi in città proprio per non perdere l’appuntamento europeo e dare il proprio sostegno in prima persona alla squadra di Stefano Pioli.

Salvo impedimenti dunque il proprietario e maggior azionista del Milan sarà in tribuna autorità a San Siro questa sera. Per Cardinale si tratta dell’en plein per quanto riguarda i match interni dei rossoneri in Champions: infatti era già presente allo stadio sia per il debutto contro il Newcastle, sia per la vittoria contro il PSG.

Cardinale dunque presenzierà all’importante incontro in programma tra qualche ora, sicuramente al fianco dello stato maggiore milanista, ovvero l’a.d. Giorgio Furlani, il presidente Paolo Scaroni e gli altri dirigenti operativi. Escluso al momento un incontro con Zlatan Ibrahimovic: si era vociferato di un meeting programmato tra le parti per un futuro ingaggio dello svedese in società. Ma tale voce non trova alcun riscontro fondato.