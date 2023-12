Costacurta sulle parole di Maldini: “Mi ha sorpreso. Ha colpito in modo pesante”

L’opinionista di Sky Sport ha commentato la recente intervista del suo ex compagno al Milan, dicendosi sorpreso dalle sue dichiarazioni

Il Milan batte il Frosinone per 3-1 nonostante le tante assenze e si porta a casa tre punti davvero cruciali in questa fase della stagione. I rossoneri ottengono il nono successo in campionato e salgono a quota 29 punti in classifica.

Non era semplice viste le tante assenze per infortunio, che hanno portato Stefano Pioli a schierare una formazione insolita. Al momento la vetta dista 4 punti, ma c’è da attendere la partita di domani sera tra Napoli e Inter. Il Diavolo almeno però scaccia gli incubi della sconfitta contro il Borussia Dortmund e guarda avanti con un po’ più di serenità.

Il momento difficile per la squadra di Pioli continua e bisognerà vedere se la luce sta per venir fuori. A complicare ancor più le cose c’è stata la recente intervista di Paolo Maldini, che ha gettato ancora più scompiglio nel mondo Milan. A commentare le dichiarazioni dell’ex capitano e poi dt dei rossoneri ci ha pensato Billy Costacurta negli studi di Sky.

Queste le parole dell’opinionista ed ex compagno di squadra di Maldini: “Sono rimasto sorpreso sia dalla tempistica che dalle parole perché ha sparato alto. Non conosco le persone coinvolte ma mi sembra che lui abbia cercato di colpirle abbastanza pesantemente. Mi viene da pensare che l’abbiano chiamato per parlare, e non viceversa”.