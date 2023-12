Rivelazione shock: “Il fondo PIF vuole il Milan”

Pistocchi rivela che anche per il club rossonero ci sono delle sirene saudite, visto che PIF starebbe riflettendo su un possibile investimento in Serie A.

RedBird Capital Partners è diventata proprietaria del Milan dal 31 agosto 2022 e ha subito messo in chiaro la volontà di riportare il club al top. Lo ha comprato dopo uno Scudetto vinto e con l’ambizione di continuare a crescere, proseguendo il sentiero tracciato già da Elliott e anche migliorandolo mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze nel mondo dello sport, dei media e degli affari.

La società americana ha investito quasi 1,2 miliardi euro e una parte di questa somma (circa 550 milioni) le sono stati prestati proprio da Elliott. Una pratica chiamata vendor loan, tutt’altro che sconosciuta nel mondo della finanza. Tra gli obiettivi di Gerry Cardinale c’è anche la realizzazione dello stadio di proprietà, un progetto sul quale punta fortemente e che potrebbe prendere forma nei prossimi anni. Si punta a inaugurare il nuovo impianto nel 2028 a San Donato Milanese.

Con quest’opera aumenteranno notevolmente i ricavi e il valore del club. Chiaramente, c’è l’aspettativa che poi RedBird possa valutare eventuali offerte per vendere il Milan e fare una super plusvalenza. Nessuno si sorprenderebbe di questo scenario.

Il fondo PIF ci prova per il Milan?

Secondo quanto rivelato dal giornalista Maurizio Pistocchi sul suo profilo ufficiale X, il fondo saudita PIF sta guardando con interesse sia al Milan sia all’Inter. In precedenza aveva anche fatto un pensiero sulla Juventus.

EXOR, società proprietaria del club bianconero, ha avuto una trattativa con il Public Investment Fund per cedere una quota di minoranza delle azioni. Non si è andati oltre una lettera di intenti, perché in Arabia Saudita non c’era l’interesse di diventare soci minoritari e anche la valutazione da 2 miliardi di euro non convinceva affatto. PIF valutava la Juventus “solo” 1,4 miliardi.

Quest’ultima cifra, stando a quanto riportato da Pistocchi, corrisponderebbe proprio ai soldi richiesti per il Milan. Bisogna dire che finora non è mai trapelata alcuna indiscrezione sull’eventualità che RedBird possa considerare la cessione del club. Anche perché il margine di guadagno ora sarebbe ridotto. Vedremo se ci saranno movimenti concreti nei prossimi mesi.

Chi non scarterebbe una buona offerta per la cessione è Steven Zhang, che da tempo sta cercando di rifinanziare il debito (275 milioni più interessi) contratto con il fondo americano Oaktree. Anche se ha sempre negato l’intenzione di vendere l’Inter, potrebbe anche cambiare idea se non dovesse trovare una buona soluzione per il rifinanziamento.