Milan, il giorno della verità: doppia attesa per Pioli

Le ultime verso Atalanta-Milan. Oggi Davide Calabria e compagni tornano ad allenarsi al centro sportivo di Milanello

Inizia oggi la preparazione ad Atalanta-Milan. La squadra di Stefano Pioli, dopo due giorni di liberà, tornerà ad allenarsi a Milanello.

La sfida ai bergamaschi è in programma sabato alle ore 18.00. Un match assolutamente da vincere per non rischiare di perdere il passo delle prime. Il Diavolo non può più sbagliare e un eventuale passo falso lo porterebbe ad essere risucchiato dalle squadre sotto. Oggi il Milan è lì al terzo posto, a metà strada, tra la lotta Scudetto e quella Champions League. L‘Inter, capolista, ha un vantaggio di sei punti; il Napoli e la Roma, quarti, sono a cinque lunghezze dal Diavolo.

Stefano Pioli con le vittorie contro Fiorentina e Frosinone ha ritrovato i tre punti, ma anche un’unità di gruppo, che non si vedeva da tempo. Ma questi elementi non bastano per competere ad altissimi livelli. Il tecnico di Parma ha alzato l’asticella, sostenendo che lo Scudetto è un obiettivo. Bergamo sarà certamente un ottimo banco di prova per testare la crescita del Milan, che qualche giorno dopo, il 13 dicembre, sarà a Newcastle per l’ultima giornata di Champions.

Serve dunque recuperare le forze e magari qualche elemento per avere una rosa più lunga. Contro l’Atalanta rientrerà dalla squalifica Olivier Giroud, ma potrebbe esserci anche Rafa Leao, almeno in panchina.

Il portoghese oggi saprà se potrà davvero tornare a riabbracciare il gruppo. Gli esami a cui si sottoporrà serviranno per sapere se avrà il via libera o no. Pioli e tutto il mondo Milan ci sperano, riavere a disposizione il giocatore più forte della rosa, non può che far bene a tutto il gruppo.

Milan, non solo Leao: Kjaer e Okafor verso il rientro

Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Frosinone aveva annunciato il recupero di Simon Kjaer per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta.

Oggi con il Milan a Carnago, scopriremo se il danese corre verso il rientro in gruppo. Sarebbe un recupero fondamentale vista l’emergenza in difesa che ha spinto Pioli a schierare Theo Hernandez al centro. Serve aspettare ancora qualche giorno per Noah Okafor, che ha messo nel mirino la sfida contro il Monza. Per lo svizzero, dunque, ancora una decina di giorni di pazienza, prima di tornare a dare una mano al Milan.