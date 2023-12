Addio al Real Madrid dopo 16 anni: l’Italia nel destino, occasione Milan

Il veterano della fascia dirà presto addio al Real Madrid. L’Italia pare sia nel suo destino. Una ghiotta occasione di mercato anche per il Milan. I dettagli.

Il Milan è sempre molto attento alle occasioni di mercato, puntando sempre al mix di successo tra giovani e meno giovani che ha fatto la sua fortuna in questi ultimi anni. Infatti, se è vero che Geoffrey Moncada è alla continua ricerca di nuovi talenti, freschi e tutti da scoprire, è allo stesso tempo vero che il Milan non disdegna profili con più esperienza, seppur con qualche anno in più.

D’altronde, il forte desiderio di acquisire Mehdi Taremi in estate, per rinforzare l’attacco, ne è una grande prova. Lo scenario di mercato attuale mette davanti al Milan un’occasione d’acquisto simile ma non uguale. Il Diavolo rinforzerà presto le sue fascia di difesa. Se per quella sinistra è Juan Miranda il predestinato al ruolo di vice Theo Hernandez, per la destra potrebbe essere un veterano attualmente in forza al Real Madrid.

Di chi parliamo? Chiaramente di Lucas Vazquez, il duttile esterno destro da 16 anni al servizio dei blancos. Lo spagnolo è un elemento di grande affidabilità ed esperienza, ma che inevitabilmente, in un Real che punta sempre più ai giovani in crescita, ha perso ormai spazio ed è in cerca di una nuova avvincente esperienza. Anche perché, il contratto di Lucas Vazquez è in scadenza a giugno prossimo (2024) e non c’è traccia di rinnovo. Sembra giunta al termine dunque la sua lunga e prolifica esperienza a Madrid. La prossima meta per lui, ci sono pochi dubbi, pare essere l’Italia. Il Milan è pronto ad approfittarne?

Lucas Vazquez, l’esterno che in Italia bramano

Lucas Vazquez è consapevole che la Serie A può essere il palcoscenico più adatto a lui per ritrovare spazio e centralità all’interno di una rosa di livello, che possa permettergli di giocare ancora la Champions League. La possibilità di aggiudicarselo a parametro zero la prossima estate sta facendo gola alle più grandi del calcio italiano.

Non solo il Milan. Anche Juventus e Inter nutrono per lui un forte interesse, due formazioni che giocando con la difesa a tre potrebbero garantire a Vazquez il ruolo di esterno di centrocampo. Come accennato, lo spagnolo è molto duttile e sa ben comportarsi tanto da terzino quanto da quinto o quarto della metà campo. Dunque, per le tre big italiane rappresenta una ghiottissima occasione di mercato, da tutti i punti di vista. Toccherà al giocatore scegliere la meta, consapevole che già a gennaio potrà prendere accordi con qualsiasi altro club diverso dal Real Madrid.