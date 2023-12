Addio Krunic: ecco quanto incassa il Milan

Rade Krunic è sempre più fuori dai piani del Milan e pronto a fare le valigie. Ecco quanto chiede il club rossonero per cederlo.

Da jolly a titolare fisso, fino a diventare una riserva senza più speranze di giocare. Incredibile la parabola di Rade Krunic, che in questi anni in maglia rossonera ha vissuto più carriere, ricoperto diversi ruoli, fino a tornare un po’ nell’anonimato.

Fedelissimo di Stefano Pioli, che lo ha utilizzato in qualsiasi posizione possibile, Krunic ultimamente si sente più fuori dal progetto tecnico. La rivoluzione a centrocampo, i troppi problemi fisici subiti e l’esplosione di altri elementi sembrano fattori decisivi per l’addio del calciatore, ormai sempre più vicino a lasciare.

Ad oggi Krunic è una quinta-sesta scelta per la linea mediana. Ha perso il posto da regista titolare, lasciando le chiavi del centrocampo a Reijnders o Adli. In più, con il ritorno di Bennacer dal lungo stop, le possibilità di rivedere il classe ’93 in campo sono sempre minori. Per questo una cessione a gennaio non è una soluzione affatto remota.

Milan, la cifra per cedere Krunic

Intanto per gennaio si fanno più rumorose le notizie di un trasferimento in Turchia per Rade Krunic. Come è noto il bosniaco piace molto al Fenerbahce, che fin dalla scorsa estate ha trovato un accordo economico con il giocatore. Ingaggio da circa 3,5 milioni netti a stagione, praticamente il triplo di quello che percepisce in rossonero.

Il Milan però si aspetta di incassare qualcosa per la cessione del proprio jolly di centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero fatto il prezzo del cartellino: almeno 6-7 milioni di euro per dare il via libera all’addio di Krunic. In estate l’offerta economica del Fenerbahce si era fermata a non più di 4, dunque servirà un altro sforzo al club turco per definire il tutto.

In questo modo il Milan andrebbe ad incassare la stessa cifra che spese nel 2019, quando Krunic passò in rossonero dall’Empoli. Ovviamente, tenendo conto degli ammortamenti sui costi come da bilancio, il club attuerà una plusvalenza incassando la cifra suddettaa.

Non solo Fenerbahce: nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse del Lione. La squadra francese, ultima in classifica in Ligue 1, vuole rinnovarsi completamente a gennaio e avrebbe messo nel mirino anche Krunic. Ma ad oggi c’è da scommettere sul fatto che la Turchia sia più affascinante per il bosniaco.