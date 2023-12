Ibrahimovic, UFFICIALE: Senior Advisor della proprietà e del Senior Management del Milan

Zlatan Ibrahimovic firma con RedBird, adesso è finalmente ufficiale. Dopo una lunga trattativa con Cardinale, l’ex attaccante è stato annunciato con un comunicato: chiarito ruolo e altri aspetti

Finalmente Ibrahimovic. Dopo un lungo tira e molla, incontri su incontri, l’ex attaccante ha firmato con RedBird e torna quindi in orbita Milan. La società rossonera ha annunciato il ritorno di Zlatan con un comunicato ufficiale apparso in questi istanti sul sito del club. Nel comunicato viene specificato quale sarà il suo ruolo in società, l’aspetto che più ha incuriosito i tifosi in questi mesi di trattative.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale di RedBird in merito all’arrivo di Ibrahimovic e di quelle che saranno le sue mansioni nel club rossonero:

“RedBird Capital Partners ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan.

In AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.