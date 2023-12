LIVE – La conferenza stampa di Pioli e Pulisic alla vigilia di Newcastle-Milan

Stefano Pioli e Christian Pulisic in conferenza stampa presentano Newcastle-Milan, quinta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Segui con MilanLive.it la diretta dell’evento.

Manca ormai un giorno all’ultimo capitolo della fase a gironi di Champions League per il Milan. La squadra rossonera, reduce dalla pesante sconfitta contro l‘Atalanta, è attesa domani sera a Newcastle per la quinta e ultima giornata. Una gara quella contro i Magpies che si preannuncia assolutamente decisiva. Lo sa bene Stefano Pioli, la sa benissimo la squadra. Solo e soltanto la vittoria potrebbe permettere al Diavolo di sperare ancora in quella, attualmente lontana, qualificazione agli ottavi della competizione.

Già, perché in caso di successo, il Milan potrà accedere ai turni ad eliminazione diretta solo se il Borussia Dortmund, nell’altra gara, riuscisse a battere il Paris Saint Germain. Altrimenti, sarà Europa League per i rossoneri, un obiettivo stagionale che ad ogni modo non va scartato. Ma il Milan e Pioli puntano al massimo chiaramente, e dunque alla Champions League. Sarà una gara particolare quella a Newcastle domani sera, tra due rose decimate dagli infortuni. Pioli e Howe dovranno fare il massimo per schiarare in campo il miglior 11 secondo i giocatori a disposizione.

Per fortuna, il Milan ha recuperato due pedine fondamentali come Leao e Okafor. Attacco dunque al completo per Stefano Pioli. I problemi chiaramente rimangono in difesa. L’allenatore rossonero presenterà la gara alle ore 20.00, affrontando anche il tema infortuni e tutto ciò che farà da contorno alla partita. MilanLive.it riporterà in diretta tutte le dichiarazioni del mister, il quale sarà accompagnato stavolta da Christian Pulisic.

La conferenza stampa di Pioli e Pulisic

– In aggiornamento –