Milan, quarta maglia 2023/2024: l’anticipazione di Footy Headlines (FOTO)

Footy Headlines ha mostrato quella che potrebbe essere la quarta divisa della squadra rossonera.

Come successo nelle ultime stagioni, anche in questa il Milan dovrebbe indossare una quarta maglia. I tifosi sono curiosi di sapere come sarà, non sempre i design scegli piacciono e ci sono sempre molte discussioni. Anche se poi sono soprattutto i dati sulle vendite che interessano i club.

Per quanto concerne la stagione 2023/2024 non è c’è stato ancora un annuncio ufficiale sulla quarta divisa della squadra di Stefano Pioli. Tuttavia, il noto portale Footyheadlines.com ha fatto trapelare in anteprima la foto di quella che dovrebbe essere la nuova maglia.

Milan, ecco il quarto kit della squadra

Si tratta di un kit realizzato in collaborazione con Pleasures, brand streetwear americano che trae ispirazione dall’ambiente della musica grunge, metal e punk di Los Angeles. Le immagini diffuse mostrano una maglia principalmente nera in combinazione con elementi di color antracite scuro. Dovrebbe essere in vendita da inizio 2024. Si attendono annunci ufficiali.

Sicuramente la questo concept è molto diverso da quello realizzato nella stagione scorsa, quando il Milan aveva collaborato con la casa di moda parigina Koché. Una maglia che traeva ispirazione da quella classica, ma “pixelata”. Era piaciuta ai tifosi e ha riscosso un buon successo in termini di vendite. I ragazzi di Pioli l’avevano indossata a San Siro il 26 febbraio in occasione della vittoria per 2-0 contro l’Atalanta.