Nuove conferme: un altro italiano dopo Pioli, è lui il preferito

Il futuro di Pioli in rossonero è decisamente in bilico: ci sono già alcuni nomi accostati alla sua panchina, uno in particolare.

Sono tanti i tifosi che invocano da tempo l’esonero di Stefano Pioli, però la dirigenza del Milan ha continuato a dargli fiducia. Vedremo se sarà così anche in caso di mancata vittoria a Newcastle, fatto che escluderebbe completamente la squadra dalle coppe europee.

A questo punto l’obiettivo minimo è quello di andare almeno in Europa League, dato che per accedere agli Ottavi di Champions serve anche la sconfitta del PSG a Dortmund. C’è chi ipotizza che un fallimento potrebbe spingere la società a licenziare l’attuale tecnico, promuovendo Ignazio Abate dalla Primavera per cercare di dare una scossa al gruppo. Scossa che può arrivare anche con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, annunciato ieri come senior advisor.

Milan, in Serie A il sostituto di Pioli?

La sensazione è che, anche in caso di permanenza fino a fine stagione, Pioli non verrà confermato sulla panchina del Milan. Qualcosa si è rotto tra lui e la squadra, quello che si vede in campo ne è la prova evidente. Difficile immaginare che lui possa rimanere. Non è un caso che ci siano sempre più rumors sul probabile addio. Se non avverrà già a stagione in corso, succederà a maggio-giugno.

Il Corriere della Sera conferma che nella lista dei papabili successori c’è Thiago Motta, che sta facendo molto bene a Bologna. La squadra emiliana è quarta nella classifica della Serie A, proprio dietro al Milan. Molti meriti sono dell’allenatore italo-brasiliano, bravo a valorizzare l’organico che gli è stato messo a disposizione dalla società, in particolare da un dirigente super competente come Giovanni Sartori, coadiuvato dal direttore sportivo Marco Di Vaio.

Thiago Motta era stato già cercato dal Napoli per rimpiazzare Luciano Spalletti, ma aveva rifiutato la proposta di Aurelio De Laurentiis. A seguirlo con interesse ora ci sono anche PSG, Barcellona e squadre della Premier League. Il suo nome era stato accostato pure alla Juventus per un eventuale dopo Allegri.

Il Bologna ora se lo tiene stretto, però sa che a fine stagione probabilmente lo perderà. Fondamentale che l’ex centrocampista non si faccia distrarre dalle voci sul suo futuro, i tifosi rossoblu sognano una qualificazione in Europa e sperano di ottenerla. Una delle stelle della squadra è Joshua Zirkzee, altro nome che il Milan monitora. Costa 40 milioni di euro ed è un attaccante molto promettente. Potrebbe seguire Motta nella sua prossima esperienza.