Newcastle-Milan: in Inghilterra una squadra a pezzi

Domani al St. James’ Park di Newcastle si giocherà la sfida di Champions League, valevole per la quinta giornata della fase a gironi, tra i Magpies e il Milan

E’ quasi tutto pronto per la sfida tra il Newcastle di Howe e il Milan di Stefano Pioli. Una sfida che vale l’Europa: una vittoria permetterebbe, infatti, ad entrambe le squadre di continuare a giocare in campo internazionale. Sarà chiaramente Borussia Dortmund-Psg, poi, a stabilire se ancora in Champions League e come è noto al Diavolo serve un successo dei tedeschi.

Per Stefano Pioli una vittoria sarebbe fondamentale anche per tenere la panchina, almeno fino al termine della stagione. In caso di mancato successo tutto potrebbe accadere. Il Milan per l’occasione recupera Rafa Leao pronto a giocare subito dal primo minuto. Probabile che tra i convocati ci sia anche Noah Okafor che ieri si è allenato con il resto della squadra. Rischia di dare ancora forfait, invece, Simon Kjaer, che ha lavorato a parte. La difesa dunque resta a pezzi, con Theo Hernandez (non è da escludere che lo faccia Florenzi)che potrebbe giocare ancora al centro con l’unico difensore di ruolo, Fikayo Tomori.

Newcastle-Milan, inglesi decimati: la situazione è complicata

Ma se il Milan piange per i tantissimi infortuni, non può certo sorridere il Newcastle, ridotto all’osso, con una serie infinita di stop.

Contro il Tottenham, come si può leggere su Tuttosport, in edicola, stamani, i Magpies hanno recuperato Callum Wilson e Sean Longstaff.

Solo un piccolo raggio di luce nel mezzo di una situazione davvero complicata: contro il Diavolo Howe, infatti, non potrà contare sul portiere titolare Pope, oltre che su Botman e Burn, padroni del centro della difesa e del ruolo di terzino sinistro. Tre insostituibili, oltre a Barnes e Anderson, su cui il Newcastle ha puntato molto. Sulla sinistra, Howe non potrà contare nemmeno su Targett, così ci sarà spazio per Tino Livramento, che giocherà sulla fascia opposta di quella di Trippier.

La lista degli indisponibili è davvero infinita e comprende anche il difensore Manquillo, il centrocampista Willock e l’attaccante Murphy. Non ci sarà, infine, come è noto da tempo, ovviamente Sandro Tonali. L’italiano squalificato per calcioscommesse sarebbe stato l’uomo più attesa. Sarebbe dovuta essere la sua partita, ma così non sarà per un peccato di gioventù che gli è costatato davvero caro.