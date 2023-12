Perché l’Italia deve tifare Milan in Champions League: c’è un validissimo motivo

La qualificazione del Milan potrebbe dare una mano importante all’Italia: ecco perché le squadre italiane devono tifare per i rossoneri

La prossima stagione avrà inizio una nuova era per la Champions League. Il torneo internazionale più prestigioso, infatti, cambierà format e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite, con avversari diversi per ogni team, sempre con divisione in quattro fasce.

Saranno di più dunque le squadre che prenderanno parte alla Champions e due dei quattro posti aggiuntivi saranno assegnati ai paesi che avranno raggiunto il miglior ranking nella stagione 2023/2024.

C’è dunque la concreta possibilità che la Serie A possa qualificare cinque squadre alla prossima Champions League. Una possibilità davvero concreta visto che l’Italia è attualmente al secondo posto, ma un quadro chiaro lo si avrà soprattutto al termine della fase a gironi. La Serie A, d’altronde, al momento, ha tutte le proprie squadre in corsa.

Lazio, Inter e Napoli sono già qualificate agli ottavi e sono pronte a portare nuovi punti. Lo è anche l’Atalanta in Europa League. Roma e Fiorentina rischiano di giocare gli spareggi, ma saranno comunque in corsa.

Le attenzioni principali sono così rivolte soprattutto sul Milan, che senza un successo contro il Newcastle andrebbe fuori dall’Europa. E’ evidente che sarebbe meglio restare in Champions (serve anche il ko del Psg), ma andare avanti, in Europa League, porterebbe punti alla causa rossonera e a quella italiana.

Serie A, un quinto posto che vale la Champions: così è possibile

Così in Serie A si fa il tifo per il Milan. Lo farà soprattutto il Bologna, che rischia concretamente di centrare una storica qualificazione in Champions. Oggi i Felsinei sono a pari punti con la Roma, a quattro lunghezze dal Diavolo terzo, ma se finisse oggi la stagione festeggerebbero.

Un altro posto nell’Europa che conta renderebbe felici anche Napoli, Fiorentina e Atalanta che sono lì, in classifica, a lottare. Va detto, inoltre, che una vittoria del Milan, eliminerebbe il Newcastle e l’Italia, al momento, è in lotta proprio con l’Inghilterra.

Il ranking ci dice che il nostro paese è al secondo posto, ad un passo dalla Germania e ha quasi un punto in più dell’Inghilterra. E’ vicinissima anche la Spagna e tutto lascia pensare che siano proprio queste quattro nazioni a giocarsi i due posti in più. Staccate tutte le altre.

Germania – 12.928 punti

Italia – 12.857 punti

Inghilterra – 11.875 punti

Spagna – 11.812 punti

Belgio – 9.800 punti

Francia – 9.416 punti

Repubblica Ceca – 9.250 punti

Turchia – 9.000 punti

Danimarca – 8.500 punti

Olanda – 8.200 punti