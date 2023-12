Newcastle-Milan, le formazioni ufficiali: torna Leao, Theo ancora centrale

Le formazioni ufficiali di Newcastle-Milan, sfida valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma alle 21

È tutto pronto ormai per Newcastle-Milan, gara decisiva per i rossoneri in Champions League. Alla squadra di Stefano Pioli potrebbe non bastare la vittoria al St. James’ Park per la qualificazione, ma provarci è d’obbligo.

Il Diavolo deve conquistare i tre punti e sperare nella vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG per accedere agli ottavi di finale della competizione. Ad ogni modo, vincere è importante perché permetterebbe a Rafa Leao e compagni di proseguire comunque il cammino europeo (in Europa League). Il Milan infatti è all’ultimo posto con 5 punti, gli stessi che hanno gli inglesi, anche se questi ultimi sono in vantaggio nella differenza reti.

I rossoneri sono alle prese con i soliti problemi dovuti all’emergenza infortuni, soprattutto nel reparto arretrato. Al centro della difesa con Tomori sarà ancora adattato Theo Hernandez, con Florenzi sulla fascia sinistra. In avanti rientra Rafa Leao dal primo minuto, che sarà impiegato nel tridente con Pulisic e Giroud. A centrocampo Reijnders visto che Bennacer non è in lista. Andiamo dunque a vedere le formazioni ufficiali.

Newcastle-Milan, le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez; Florenzi, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli. A disp.: Mirante, Bartesaghim Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.