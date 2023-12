@ML – Finalmente Kjaer: rientro in gruppo oggi

Buone notizie da Milanello, dove in gruppo si è finalmente rivisto Simon Kjaer, assente dai campi da prima di Napoli-Milan

Fermo dallo scorso 29 ottobre per un affaticamento muscolare, non disponibile per le gare successive a causa di un lungo e lento processo di riatletizzazione che sembrava non dovesse finire mai, Simon Kjaer è finalmente tornato in gruppo nell’odierna seduta di allenamento a Milanello.

Con la difesa rossonera già priva di tre elementi – Kalulu e Pellegrino si sono infortunati a Napoli, quando l’ex Roma avrebbe dovuto giocare al fianco di Fikayo Tomori, mentre Thiaw si è fermato durante Milan-Borussia Dortmund – il recupero dello scandinavo è un toccasana per Pioli.

Kjaer finalmente in gruppo: Pioli inizia a respirare

Il tecnico rossonero, dopo l’esperimento d’emergenza chiamato Rade Krunic avviato nella ripresa della gara europea contro i tedeschi, nelle ultime 4 gare si era affidato a Theo Hernandez come partner dell’inglese al centro della difesa. I risultati sono stati altalenanti, con la conseguenza – questa reale – di aver perso la spinta del francese sulla corsia di sinistra.

Il possibile – anche se forse lanciarlo titolare sarebbe rischioso – ritorno in campo di Kjaer già per la gara di domenica 17 dicembre contro il Monza potrebbe restituire da subito il transalpino al suo ruolo naturale. Il tutto in un reparto che in ogni caso, per la gara contro i brianzoli, dovrà fare a meno di Davide Calabria squalificato.

Per quello che riguarda gli altri giocatori acciaccati, Samuel Chukwueze, uscito malconcio dalla sfida del St. James’ Park decisa proprio da un suo gol, non ha accusato alcun fastidio. Il dolore al flessore è rientrato: il nigeriano è regolarmente a disposizione.

Si sta dunque lentamente svuotando l’infermeria di Milanello, affollata , nei primi mesi della stagione, come un negozio di abbigliamento nel primo giorno di saldi.

Il calendario però quest’anno non darà tregua neppure nel periodo natalizio. Si giocherà infatti il 22 e 30 dicembre, il 2 gennaio in Coppa Italia, e ancora il 7 del nuovo anno in campionato. Aver recuperato Kjaer significa in teoria poter sempre schierare due centrali difensivi di ruolo in attesa che i lungodegenti possano recuperare il prima possibile.

E aspettando – ormai non si nascondono più nemmeno i dirigenti sull’argomento – che arrivi qualcosa dal mercato invernale. Negli ultimi giorni si potrebbe riaprire clamorosamente la pista che porta a Jakub Kiwior, il giovane difensore polacco di proprietà Arsenal già visto in Italia con la maglia dello Spezia.