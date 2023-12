Europa League, sarà Milan-Rennes: info, formazione e precedenti

Scopriamo qualcosa in più dei prossimi avversari del Milan nei playoff di Europa League che si giocheranno nel mese di febbraio.

Questa mattina le urne di Nyon hanno decretato gli accoppiamenti dei playoff di Europa League. Ovvero le sfide che scatteranno a febbraio prossimo tra le seconde classificate della fase a gironi e le squadre retrocesse dalla Champions League.

Di questa seconda categoria fa parte anche il Milan, che ha terminato il girone di Champions al terzo posto. Nuova occasione per i ragazzi di Pioli di mettersi comunque in mostra in questa competizione secondaria, forse più alla portata per Giroud e compagni.

Il Milan dall’urna ha pescato il nome dello Stade Rennais, meglio conosciuto come il Rennes. Ovvero il club francese che attualmente è al tredicesimo posto nella Ligue 1. Un ostacolo di buonissimo livello che però vive un momento particolarmente delicato.

La gara d’andata si giocherà, presumibilmente a San Siro, il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno solo sette giorni dopo, il 22 febbraio a Rennes.

La formazione tipo e i punti di forza del Rennes

Il Rennes è squadra di grande tradizione in Francia, ma che non sta attraversando un momento positivo. Ha infatti già esonerato dalla dodicesima giornata di campionato Bruno Genesio, per via degli scarsi risultati, puntando su Julien Stephan come nuova guida tecnica.

La qualificazione ai playoff di Europa League è arrivata grazie alla svolta con il nuovo tecnico, che ha portato anche modifiche dal punto di vista tattico. Il Rennes ultimamente si schiera con un 3-4-3 piuttosto dinamico, puntando molto sul gioco laterale e sulla qualità degli esterni offensivi.

I punti di forza sono rappresentati da due vecchie conoscenze del calcio italiano: il difensore belga Arthur Theate, ex Bologna e cercato anche dal Milan in passato, e Nemanja Matic, mediano d’esperienza ex Roma e Chelsea. In attacco occhi sull’esterno Ludovic Blas e sulla punta Arnaud Kalimuendo scuola PSG. Ma il miglior marcatore staigonale è il centrocampista Benjamin Bourigeaud.

La formazione tipo del Rennes: (3-4-3) Mandanda; Wooh, Omari, Theate; Assignon, Matic, Bourigeaud, Truffert; Blas, Kalimuendo, Terrier. All: Stephane.

I precedenti tra Milan e Rennes

Non si ricorda alcun precedente in gare ufficiali tra Milan e Rennes, anche se i rossoneri nella loro storia hanno sfidato numerose squadre francesi nelle coppe. L’ultimo confronto tra la squadra di Pioli ed una rivale di Ligue 1 risale alla Champions League di quest’anno, nel doppio confronto contro il PSG nella fase a gironi.

In Europa League invece il Milan vanta un precedente recente non positivo con il Lille, nella stagione 2020-2021. Sconfitta 0-3 a San Siro e pareggio per 1-1 in Francia, che non compromise comunque il cammino rossonero nella competizione.