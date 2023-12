Ibrahimovic “saluta” la Svezia: il Milan lo aspetta (FOTO)

L’ex attaccante del Milan, che è da poco un nuovo dirigente rossonero, ha confermato che sta finalmente per arrivare

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, anche fisicamente dopo le ufficialità, è ormai davvero questione di tempo. L’ex centravanti sta finalmente per fare ritorno a Milanello e lo appena ha confermato lui stesso.

Qualche giorno fa è arrivato il comunicato del club rossonero che sanciva il ritorno dello svedese nella veste di Senior Management e negli ultimi giorni non si è parlato praticamente d’altro. Ibra ha deciso si legarsi nuovamente al Diavolo dopo aver chiuso la carriera lo scorso maggio in questa squadra, che ora lo accoglie, per la terza volta, in un nuovo e curioso ruolo. Ma per il suo arrivo c’è stato da attendere.

Ci si aspettava che il suo debutto da dirigente sarebbe arrivato in occasione della sfida contro il Monza, ma così non è potuto essere perché Ibrahimovic ha dovuto dare forfait a casa di un’influenza. L’ex centravanti non era quindi in tribuna autorità a San Siro domenica durante il match contro i brianzoli, ma il suo ritorno in rossonero è stato solo rimandato.

Ibra su X saluta il suo Paese

La conferma che il suo arrivo a Milanello è imminente è arrivata proprio dal diretto interessato, che sul suo profilo X (Twitter) ha scritto un messaggio. Si tratta di un saluto alla Svezia, dalla quale si sta per allontanare di nuovo.

Sul suo account Zlatan ha scritto “Ciao Svezia! Tornerò presto”. Un riferimento chiaro al fatto che si sta per allontanare nuovamente dal suo Paese per tornare in Italia e iniziare la sua nuova avventura al Milan. La proprietà rossonera, nella figura di Gerry Cardinale, ha voluto fortemente il suo ritorno come figura vincente e di supporto alla squadra, e adesso il ritorno si sta per concretizzare. La speranza è che possa dare realmente qualcosa in più con il suo carisma e la sua personalità.