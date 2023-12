Inter e Roma, no alla Superlega: i comunicati ufficiali

Rinasce la Superlega, ma c’è già chi annuncia di non voler essere coinvolto nel progetto: due importanti squadre della Serie A hanno preso posizione.

La sentenza della Corte dell’Unione Europea ha stabilito che FIFA e UEFA non possono vietare nuove competizioni e non possono sanzionare i club che vogliono partecipare a tornei alternativi. Una decisione storia e che ha riportato in auge il progetto Superlega.

Ci sono già delle società che hanno deciso di prendere le distanze da ogni ipotesi di partecipazione a questo super campionato. Tra le prime Atletico Madrid, Manchester United, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Poi se ne sono aggiunte altre, comprese due italiane: Roma e Inter.

Serie A, Inter e Roma bocciano la Superlega

La Roma è stata la prima italiana: “Il club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con e in partnership con UEFA e FIFA“.

L’Inter successivamente ha preso posizione con un suo comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come società rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori“.