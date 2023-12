Pioli: “C’è un’unica cosa positiva stasera. Tanti infortuni? Difficile spiegare”

Pioli amareggiato dopo il pareggio di Salernitana-Milan: non bisognava fallire allo stadio Arechi.

I rossoneri deludono a Salerno. Solamente 2-2, un punto acciuffato nel finale con un gol di Luka Jovic. Il Diavolo non è riuscito a dare continuità al successo della scorsa giornata contro il Monza. Inoltre, altro infortunio muscolare: stavolta a Fikayo Tomori.

Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Salernitana-Milan: “Questa partita lascia rimpianti, come successo altre volte in questa stagione. Abbiamo sbloccato subito il risultato, controllando bene e poi commettendo disattenzioni che non puoi permetterti a questi livelli. Non volevamo che finisse con questo risultato. Se certe situazioni si ripetono, diventa importante la mentalità. Serve più attenzione, più intensità, tante cose che stiamo pagando a caro prezzo e che non ci permettono di trovare continuità. Cerchiamo entusiasmo e fiducia, che ci vengono meno per demeriti nostri”.

Il mister prova a guardare un lato positivo di questo pareggio deludente, anche se rimane il rammarico per i punti persi: “L’unica cosa positiva è aver reagito da grande squadra e aver provato a vincere fino alla fine. Dovevamo fare 4-5 gol con le occasioni create. Poi prendi un gol come il secondo e non è semplice. La cosa positiva è la voglia di provarci fino alla fine, i ragazzi non hanno mollato. Non dovevamo permettere alla Salernitana di tornare in partita e di andare in vantaggio. Dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra”.

Inevitabile parlare di infortuni, che Pioli non sa spiegare: “Difficile… Sono tanti. Fik è uno di quelli che stava giocando di più e stava bene. Dobbiamo cercare di rimediare in tempi brevi. Dobbiamo fare meglio. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo nel lavoro di preparazione, prevenzione e cura. Ora il lavoro non sta dando i risultati che speravamo di ottenere”.