@ML – Come stanno Jovic e Musah: le ultime da Milanello

Nella seduta mattutina del giovedì si attendevano progressi da parte dei due giocatori, ancora in dubbio per l’ultima dell’anno

L’imperativo è uno solo. vincere. Anche perchè, qualora non lo si dovesse fare, c’è il serio rischio di vedere un clamoroso avvicendamento sulla panchina. Sono ore, anzi giorni, delicati tanto in quel di Milanello, dove la squadra sta preparando l’ultima gara dell’anno solare contro il Sassuolo, quanto negli uffici di Via Aldo Rossi. Dove, dall’indomani del pareggio di Salerno, si è aperto un periodo di riflessione che potrebbe chiudersi, in un senso o nell’altro, dopo la gara con gli emiliani.

Il nodo della questione, si sa, è la permanenza o meno di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. In difesa del tecnico si sono mossi tutti quegli opinionisti e addetti ai lavori che sostengono come, con questo numero incredibile di infortunati, sia sostanzialmente impossibile fare meglio.

E proprio sui giocatori ancora alle prese con piccoli guai fisici era catalizzata l’attenzione dello staff tecnico per l’allenamento del giovedì, ovvero quello all’antivigilia della gara di San Siro. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le condizioni di Yunus Musah, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla gara col Newcastle in poi, e di Luka Jovic, che ha accusato un problema alla caviglia nella settimana post Salerno.

Il report da Milanello: le condizioni di Jovic e Musah

Come riportato dalla redazione di Milanlive.it, entrambi i calciatori hanno svolto lavoro personalizzato, non allenandosi dunque col resto del gruppo. Se nel caso dell’attaccante serbo si conservano ancora speranze di un recupero last minute, almeno per la convocazione, in vista della gara contro i neroverdi, diminuiscono le possibilità per il centrocampista americano.

L’ex Valencia è infatti fermo sostanzialmente da due settimane: forse troppo rischioso gettarlo nella mischia considerando sia gli impegni ravvicinati della squadra – che già il 2 gennaio scenderà in campo in Coppa Italia contro il Cagliari – sia per la penuria di centrocampisti a disposizione di Pioli.

Dopo il problema fisico occorso a Tommaso Pobega nella gara interna contro il Monza, è arrivata infatti la notizia della pre-convocazione per la Coppa d’Africa di Ismael Bennacer, che potrebbe non essere a disposizione già dalla gara contro la formazione isolana.

Rischiare una ricaduta di Musah già sapendo di non poter contare sull’ex Torino e sull’algerino in Coppa costringerebbe dunque l’allenatore a schierare sempre gli stessi a centrocampo. Col rischio di successivi affaticamenti e, scongiuri a parte, possibili nuovi infortuni. Come se ce ne fosse bisogno.