Annuncio ufficiale a sorpresa: Ancelotti rinnova con il Real Madrid

Il club spagnolo ha improvvisamente reso noto il prolungamento con l’ex tecnico del Milan: rinnoverà fino al 2026

Nella prossima stagione potrebbe prendere vita un nuovo valzer delle panchine più importanti. Tanti tecnici sembrano proprio arrivati alla fine del loro ciclo con i rispettivi club e diversi cambiamenti sono nell’aria.

Anche il Milan potrebbe salutare Stefano Pioli dopo ben cinque anni, visto che i risultati cominciano a non arrivare e le aspettati non sono state rispettate. Per il momento si è deciso di andare avanti così, ma al termine della stagione potrebbe cambiare tutto e sullo sfondo ci sono Antonio Conte e anche Ignazio Abate. Non solo il Milan è però alle prese con le problematiche dell’allenatore e anche si è parlato tanto anche della panchina di un top club europeo.

Negli ultimi mesi sono state insistenti le voci che volevano Carlo Ancelotti lontano dal Real Madrid dalla prossima stagione. Le indiscrezioni lo volevano sulla panchina della nazionale brasiliana, ma lui aveva sempre smentito. La corte della Selecao poteva rappresentare un bell’incentivo per l’allenatore, che dopo aver vinto tutto con squadre di club poteva provare a prendere in considerazione la panchina di una selezione nazionale.

Ancelotti prolunga con i Blancos fino al 2026

Invece, è arrivata la notizia del rinnovo dell’ex allenatore del Milan con i Galacticos. Ancelotti ha prolungato il suo contratto con Le Merengues fino al 2026 e continua quindi la sua avventura in Spagna.

La notizia è stata resa nota dallo stesso Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale, dove si afferma che Ancelotti ha prolungato fino al 30 giugno 2026. Vengono poi ricordati tutti i successi dell’allenatore nelle cinque stagioni vissute sulla panchina dei Blancos: 2 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 1 Liga, 2 Cope del Rey e una Supercoppa di Spagna.

Vengono quindi messe a tacere tutte le voci su un futuro del tecnico lontano dal club madrileno. Ancelotti proverà a rimpolpare il proprio bottino di trofei già quest’anno, perché è in corsa su tutti i fronti e ha una squadra molto solida e credibile.