L’Algeria dice no al Milan: Bennacer parte subito. Chukwueze resta

La decisione sulla partenza di Bennacer e Chukwueze per la Coppa d’Africa è stata finalmente presa. Brutte notizie per il Milan

Niente da fare per il Milan: l’Algeria ha rifiutato la richiesta dei rossoneri di far partire Bennacer dopo la Coppa Italia del prossimo 2 gennaio contro il Cagliari. Il centrocampista, un po’ infastidito per questa scelta della sua Nazionale, partirà quindi subito. Diverso invece il discorso per Chukwueze.

La Nigeria infatti ha accettato e quindi l’ex Villarreal resterà a Milano fino al 3 gennaio, così da essere a disposizione per la partita di Coppa. E giocherà probabilmente dal primo minuto visto che oggi è sceso in campo per pochissimo e Pulisic ha bisogno di riposare.

L’americano è stato anche stavolta decisivo con un gol nel secondo tempo. Così ha vinto il Milan, che ha giocato però ancora una volta molto al di sotto delle aspettative. Bennacer, tra l’altro, è stato una delle poche luci che ha illuminato San Siro a sprazzi: nel primo tempo si è reso pericoloso prima con un bel tiro (dopo una serpentina) e poi con un assist al bacio non sfruttato da Leao.

L’ex Empoli, che è rientrato da pochissimo da un lungo infortunio, purtroppo non sarà di nuovo a disposizione di Pioli per l’impegno in Coppa d’Africa. Nonostante il problema fisico che l’ha tenuto fuori per metà stagione, l’Algeria lo ha comunque convocato e lui non si è rifiutato (come già aveva anticipato qualche settimana fa). Il Milan aveva provato a rinviare la sua partenza dopo la Coppa Italia di martedì contro il Cagliari ma niente da fare: la Nazionale ha rifiutato tutte le richieste dei club perché vuole subito i giocatori a disposizione.

Chukwueze titolare in Coppa Italia

Al contrario invece la Nigeria ha dato il via libera a Chukwueze di arrivare con qualche giorno di ritardo. A meno di colpi di scena, l’ex Villarreal sarà titolare martedì contro il Cagliari così da dare un turno di riposo a Pulisic (che non si è mai fermato dal rientro dall’infortunio). Sono previsti diversi cambi di formazione e quindi l’utilizzo di molte riserve. Fra queste probabilmente anche Jovic, titolare al posto di Giroud. La sensazione è che ce ne saranno anche altre.