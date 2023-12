Milan-Sassuolo 1-0: squadra in cerchio e Florenzi parla al gruppo

I giocatori rossoneri si sono riuniti sotto vicino alla Curva e l’esperto difensore ha caricato il gruppo dopo la fondamentale vittoria

Il Milan la spunta di misura a San Siro contro il Sassuolo e vince una partita complicata ma fondamentale per il percorso in campionato. I rossoneri centrano la quarta vittoria di fila e si mettono alle spalle il pari con la Salernitana.

Decide un gol di Christian Pulisic nella parte iniziale del primo tempo, all’interno di una gara molto bloccata e combattuta. Con questo successo il Diavolo sale a quota 36 punti e si riprende il terzo posto in solitaria. I rossoneri hanno anche rosicchiato due punti all’Inter in questo turno, in attesa della sfida di stasera della Juventus contro la Roma.

Il Milan reagisce dunque alle avversità e ai tanti infortuni con una prestazione di squadra. A fine gara la squadra si è poi riunita in cerchio in campo sotto la Curva Sud e Alessandro Florenzi ha parlato al gruppo per dare la carica dopo una vittoria molto importante. Non era presente Stefano Pioli, ma solo i calciatori. Un segnale di come la squadra sia unita e compatta per provare ad uscire dalle difficoltà e raggiungere gli obiettivi.