Ci prova Mourinho: tentativo per soffiare un obiettivo al Milan

I capitolini sono alla ricerca di un centrale difensivo, proprio come il Diavolo: un profilo piace a entrambe le italiane, ma su di lui anche la Ligue 1

Tra pochi giorni partirà ufficialmente il mercato invernale e il Milan sa che ha bisogno almeno di un innesto per rimediare all’emergenza difensiva. La società ha fatto tornare Matteo Gabbia dal Villarreal ma lavora per un’altra operazione.

I rossoneri hanno fuori attualmente Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, per cui c’è bisogno di un altro innesto di livello per il reparto, dato che adesso c’è anche la Coppa Italia e i match continuano ad essere tanti. In questo momento i rossoneri stanno vagliando diversi profili, visto che dall’Aston Villa hanno alzato il muro per Clement Lenglet, dato che Unai Emery lo considera nel progetto e non vuole privarsene.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono alla ricerca di un profilo ideale per la retroguardia e ci sono diverse opzioni. Tra queste, oltre al solito Jakub Kiwior dell’Arsenal, ci sarebbe anche Thilo Kherer. Su quest’ultimo però c’è la concorrenza della Roma di José Mourinho, anch’essa alla ricerca di un centrale per l’infortunio di Chris Smalling e per motivi numerici. Nelle ultime ore se ne sta parlando con insistenza.

Anche i giallorossi su Kehrer

Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi sul centrale del West Ham che sta trovando poco spazio nell’ultimo periodo. Soltanto 4 presenze per lui in Premier League fino a questo punto della stagione.

La società capitolina ha deciso di non affondare il colpo su Leonardo Bonucci e ora ha spostato il mirino sul 27enne tedesco. Sul classe ’96, oltre ai lupi e al Diavolo, c’è però tanta concorrenza dalla Ligue 1, con Nizza e Monaco in prima fila. Il giocatore era stato accostato al Milan.

In orbita rossonera era entrata anche l’attuale prima alternativa della Roma per il ruolo di difensore, ovvero Trevoh Chalobah. Il classe ’99 del Chelsea è attualmente infortunato, ma i Friedkin stanno comunque sondando il suo profilo. Chalobah non è però più stato accostato al Milan negli ultimi mesi. Fatto sta che Roma e Milan sono entrambe alla ricerca di un difensore e c’è il rischio che possano puntare gli stessi obiettivi.