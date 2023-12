Un difensore dalla Serie A: “Punta a squadre come il Milan”

Il procuratore del giocatore ha parlato di un possibile trasferimento a gennaio e le società meneghine sono le preferite in Italia

Manca pochissimo ormai all’inizio della sessione di mercato invernale e tutti i diretti interessati si stanno già muovendo da tempo. La finestra dei trasferimenti sta per aprire e sia le società che i procuratori sono al lavoro.

Il Milan sta cercando un rinforzo per la difesa in modo da poter far fronte all’emergenza del reparto arretrato dopo gli infortuni occorsi a Kalulu, Thiaw e anche Tomori. Nella lista della dirigenza rossonera ci sono alcuni profili dalla Premier League come Jakub Kiwior dell’Arsenal e Clement Lenglet dell’Aston Villa, ma al momento è difficile arrivare ad entrambi. Occhio però a un nome dalla Serie A, che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Stiamo parlando di Radu Dragusin, centrale che si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con la maglio del Genoa. Il 21enne ora è sulla bocca di tutti anche per il gol segnato all’Inter, e il suo agente Florin Manea ha parlato così di lui: “Sono contento di lui da quando ha 16 anni. Lo dicevo a tutto il mondo ‘questo sarà un campione’ e in Romania non mi credevano. Vedevo come lavorava e come si impegnava. Uno che lavora così non può che arrivare”.

Dragusin valuterà eventuali proposte

Il procuratore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia e si è soffermato soprattutto sul mercato e sulla situazione del suo assistito, il cui futuro non è ancora stato deciso.

“Con il Genoa ci siamo detti che parleremo dopo il mercato. – spiega Manea – Neanche noi vogliamo partire, partiamo da questo presupposto. Poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo passa valutare. Non abbiamo nessuna fretta di andarcene, tante squadre hanno chiamato e sono interessate”.

La possibilità che Dragusin lasci il Grifone a gennaio è al momento remota, ma una possibilità c’è. Lo conferma lo stesso agente del ragazzo: “Se lascia il Genoa lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan“. Manea ha però subito precisato: “Faccio questi nomi come esempio, non per dire che siano interessate. Sono squadre fortissime e ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Squadre interessate dall’Italia? Sì, lo posso confermare”.