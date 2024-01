Impatto postivo, l’incidente in Europa League: com’è andata l’esperienza di Gabbia al Villarreal

Gabbia torna al Milan dopo quasi mille minuti giocati con il Villarreal. Protagonista in Europa League, riserva in campionato. Come sono andati i suoi sei mesi in Liga

E’ ormai imminente il rientro al Milan di Matteo Gabbia. Il centrale italiano sarà il primo rinforzo per la difesa del Diavolo, che ha perso anche Fikayo Tomori. Arriva in serata a Milano, domani le visite mediche e la firma sul contratto.

Si chiude, così, dopo soli sei mesi l’avventura in Spagna del giocatore italiano, che dice addio al Villarreal (che nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto di Bailly) dopo tredici presenze, sei in Europa League e sette ne LaLiga, per un totale di 973 minuti. In Europa, di fatto, è stato un punto fermo della squadra di Marcelino giocando cinque partite su sei dal primo minuto e fino alla fine. Solo contro il Panathinaikos è subentrato nella ripresa.

Era chiaramente in campo anche contro il Rennes quando, nel corso del recupero, si è scontrato con Raul Albiol venendo colpito in maniera involontaria da una ginocchiata in pieno volto. Gabbia ha perso i sensi, ma dopo qualche momento di spavento, tutto è rientrato. Potrebbe concludersi in questa maniera, dunque, l’avventura del giocatore con il ‘Sottomarino Giallo’.

Gabbia torna al Milan dopo sei mesi al Villarreal: com’è andata

L’esordio, invece, era arrivato lo scorso 18 agosto, contro il Maiorca. Un esordio più che positivo: “Il debutto stato più che eccezionale – scriveva As commentando il match di Gabbia -, il giocatore si è mostrato come un difensore forte e con un buon senso della posizione. Con due intercettazioni, cinque palle spazzate e tre duelli vinti hanno lasciato il segno. Le buone sensazioni fornite da Gabbia sono una grande notizia”.

Come detto, Gabbia si è ritagliato un ruolo da protagonista in Europa League; in campionato, invece, nelle ultime gare si è sempre seduto in panchina. L’ultimo match giocato ne LaLiga è stato quello contro l’Athletic Bilbao dello scorso 5 novembre. E’ evidente, dunque, che da quei giudizi più che ottimo qualcosa è cambiato.

Gabbia ha comunque giocato tanto, alternandosi con gli altri tre centrali Cuenca, Mandi e Albiol. Ora è pronto ad aiutare il Milan, con un ottimo bagaglio d’esperienza in più. L’italiano ritrova dunque il rossonero, dopo quasi mille minuti in giallo, più di quanto totalizzato lo scorso anno con il Milan, quando in diciassette presenze, furono quasi 900 i minuti in cui era sceso in campo.