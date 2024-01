Lenglet, l’annuncio ufficiale gela il Milan

Lenglet non approderà a Milano, il suo attuale allenatore vuole trattenerlo all’Aston Villa: difficile che avvengano sorprese.

Non è un segreto che il Milan avesse messo Clement Lenglet tra le prime scelte per rinforzare la difesa. Un profilo di esperienza e che, almeno in teoria, avrebbe potuto cambiare squadra senza troppi problemi nel calciomercato di mercato.

Il 28enne francese ha giocato poco nell’Aston Villa, dove si è trasferito in prestito dal Barcellona nell’ultima estate. Unai Emery lo ha usato con costanza in Conference League (5 presenze tutte da titolare), ma in Premier League lo ha schierato solamente nelle ultime tre giornate, sempre dal primo minuto. Certamente la situazione del giocatore è cambiata nell’ultimo periodo rispetto a quando sono uscite le prime indiscrezioni sull’interessamento rossonero.

Calciomercato Milan, Emery trattiene Lenglet all’Aston Villa

Prima di farlo “debuttare” nella Premier League 2023/2024, Emery aveva già dichiarato che la sua intenzione era quella di tenere Lenglet. Ben presto ha deciso di esporsi e di chiarire la situazione, spegnendo ogni voce che dava il giocatore nel mirino del Milan o di altre società.

Nelle scorse ore l’allenatore spagnolo ha confermato che l’ex Siviglia continuerà a vestire la maglia dell’Aston Villa anche nella seconda metà della stagione: “È un grande professionista – riporta Mundo Deportivo – e veniva ad allenarsi anche quando i calciatori avevano il giorno libero. Ho parlato con Lenglet e gli ho detto che sono molto felice di lui. Ho bisogno di lui e la squadra ne ha bisogno. Abbiamo concordato un contratto tra lui e il club per aiutarci e secondo me non è cambiato nulla in questo rapporto“.

Emery ha una posizione netta sull’argomento, pertanto non sembrano esserci possibilità di vedere Lenglet con altri colori in questa stagione. Forse solamente una sua richiesta esplicita potrebbe cambiare la situazione, però il minutaggio avuto ultimamente potrebbe aver fatto svanire ogni pensiero di addio nella testa del giocatore.

Il Milan sta già guardando altrove. Negli ultimi giorni si parla di un interessamento per Lilian Brassier, 24enne del Brest valutato circa 10 milioni di euro. Sulle tracce del francese ci sono anche Monaco e Porto. Geoffrey Moncada è sempre molto attento ai calciatori della Ligue 1, vedremo se sarà l’ex Rennes a rinforzare la difesa di mister Pioli a gennaio.