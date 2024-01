Milan, rinnovo Maignan: è sorto un ostacolo

Da diverso tempo si parla del prolungamento per il portiere dei rossoneri, ma ora c’è una nuova situazione che rischia di essere un problema

A breve partirà il mercato di gennaio e il Milan ha il dovere di intervenire perché urge almeno un rinforzo, ma allo stesso tempo la dirigenza sarà impegnata su più fronti, e uno di questi è quello dei rinnovi di contratto.

Sono diversi i giocatori che stanno discutendo con la società rossonera riguardo un prolungamento di contratto, ma la questione più importante riguarda sicuramente Mike Maignan. Il portiere è uno dei pochi punti davvero fermi della squadra di Stefano Pioli e blindarlo nei prossimi mesi diventa davvero fondamentale, anche perché si tratta di un patrimonio da proteggere. Il contratto del classe ’95, lo ricordiamo, scade nel 2026.

L’estremo difensore francese è arrivato dal Lille nell’estate del 2021 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma nel frattempo il suo valore è triplicato. Grazie alle sue ottime prestazioni il 28enne è riuscito nell’arduo compito di far dimenticare subito Gianluigi Donnarumma e alla prima stagione in rossonero è stato anche decisivo per la conquista dello Scudetto. Da qualche mese si vocifera dei discorsi sul rinnovo, ma ora non è più tutto così semplice.

Niente Decreto Crescita, si complicano anche i rinnovi

Il Milan vuole continuare a tutti i costi con Maignan e il portiere sarebbe sicuramente felice di proseguire la sua avventura con il Diavolo, ma ci sono alcune situazioni di cui tener conto.

La prima è senza dubbio quella degli interessamenti dei top club per lui. Come è ovvio che sia, le migliori squadre sono state impressionate dalle sue parate e in estate potrebbero bussare alla porta di Milanello con offerte molto importanti. A quel punto ci sarà da capire la volontà di Maignan e se il club è disposto a rinunciare a grandi cifre pur di trattenerlo. Al momento, però, è sorto un ostacolo di diverso tipo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, il nuovo ostacolo sorto nella trattativa consiste nella mancata proroga del Decreto Crescita. Questa decisione, che ha colpito tutti i club di Serie A, andrà a impattare non solo sui nuovi acquisti ma anche sui rinnovi dei contratti dei giocatori già presenti in rosa. In effetti, le agevolazioni del Decreto avrebbero permesso alle società di risparmiare non poco sugli ingaggi.