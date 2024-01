Milan-Cagliari, perché gioca Jimenez e non Bartesaghi: il motivo non è tecnico

C’è un motivo ben preciso per cui lo spagnolo ex Real Madrid sarà preferito all’italiano stasera per il match di Coppa Italia contro i sardi

Stasera il Milan è impegnato nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e ospiterà a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri. Mister Stefano Pioli è chiamato a fare un po’ di turnover ma i tanti infortuni rendono ciò quasi un’impresa.

I rossoneri non possono permettersi di snobbare questa competizione, nella quale non trionfano dal 2003. inoltre, l’eliminazione dalla Champions League e l’enorme distanza dalla vetta in campionato, rendono la Coppa Italia anche un’opportunità, considerando anche che il percorso è abbastanza agevole. In caso di vittoria, i rossoneri affronteranno la vincente fra Atalanta e Sassuolo ai quarti.

Pioli deve però concentrarsi ora sulla formazione da mettere in campo contro i sardi stasera e i dubbi non sono pochi, considerato che c’è l’obbligo di far rifiatare chi ha giocato di più per evitare nuovi e problematici problemi fisici in vista delle prossime gare. I cambi saranno tantissimi e in avanti dovrebbero giocare Chukwueze, Luka Romero e Chaka Traoré alle spalle di Jovic. In mezzo al campo spazio invece a Adli.

Anche Bartesaghi non sta bene

Anche in difesa ci saranno tante sorprese, con Theo Hernandez che dovrebbe occupare ancora il ruolo di difensore centrale e con il giovane Jan-Carlo Simic al suo fianco. A destra verso la conferma capitan Davide Calabria.

Sulla fascia sinistra sarà invece scelto a sorpresa Alex Jimenez. Per il classe 2005, arrivato in estate dalla Cantera del Real Madrid, si tratterà del debutto assoluto in Prima Squadra. Jimenez nasce come terzino destro ma, in questi mesi, il tecnico della Primavera, Ignazio Abate, lo ha impiegato anche sulla fascia opposta. E la stessa cosa ha intenzione di fare oggi mister Pioli.

Lo spagnolo farà riposare Alessandro Florenzi, ma sorprende che non sia stato scelto Davide Bartesaghi, superato a questo punto nelle gerarchie. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, la motivazione di questa decisione non è in nessun modo tecnica. La scelta è dovuta al fatto che Bartesaghi non è stato bene negli ultimi giorni a causa dell’influenza e, anche se dovesse essere a disposizione, non è al 100%. Ecco quindi svelato il motivo per cui toccherà a Jimenez.