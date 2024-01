Sorpresa Milan: sprint per Terracciano del Verona, i dettagli

La società rossonera ha accelerato all’improvviso per il giovane laterale degli scaligeri: superata la concorrenza della Fiorentina

Oggi è uscita fuori una notizia a sorpresa per quanto riguarda il mercato del Milan. La sessione invernale dei trasferimenti è appena partita e il Diavolo si è già mosso in maniera importante per dare anche un segnale.

In queste settimane si era parlato soprattutto della ricerca di un difensore centrale, vista l’emergenza in quella zona di campo. Le voci erano insistenti in questo senso con i nomi di Kiwior, Lenglet, ma anche di altri profili come Kehrer. Le indiscrezioni indicavano poi anche il club alla ricerca di un attaccante, con Serhou Guirassy dello Stoccarda in cima alla lista dei desideri, anche se molto difficile da arrivare.

Ecco però che esce all’improvviso il nome di un terzino, che tra l’altro milita in Serie A. La notizia ha preso tutti in contropiede, anche perché viene definita già come una trattativa ben avviata dalla dirigenza rossonera. Ma andiamo con ordine. Stiamo facendo riferimento a Filippo Terracciano, esterno di piede destro classe 2003, che milita nelle fila dell’Hellas Verona e che si è messo in mostra in questa prima parte di campionato.

Superata la concorrenza della Fiorentina

La notizia è stata riferita da Sportitalia, che sul proprio sito spiega che alla rosa del Diavolo potrebbe presto aggiungersi un nuovo giocatore. Il ventenne è il nome fatto dalla redazione, che sorprende tutti perché non se ne era praticamente mai parlato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani avrebbero superato la concorrenza della Fiorentina per l’esterno di fascia e potrebbe anche piazzare il colpo in questi giorni. Per il Milan si tratterebbe di un acquisto di prospettiva, ma anche molto funzionale per il presente, visto che in rosa servirebbe un giocatore con le sue caratteristiche.

Terracciano nel Verona gioca spesso come quinto di centrocampo a destra, ma è molto polivalente. È stato infatti impegato più volte anche sulla fascia sinistra, e addirittura come braccetto nei tre di difesa. Per Stefano Pioli sarebbe un elemento utile perché potrebbe giocare in più ruoli, facendo anche un po’ il vice Theo Hernandez sull’out mancino. Vedremo se nelle prossime ore sarà confermato lo stato avanzato della trattativa.

È arrivata anche la conferma da Matteo Moretto, che ha precisato che le parti sono in contatto e che il profilo piace molto al club rossonero. L’esperto di mercato ha assicurato che si tratta di un’opzione reale.