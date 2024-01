Il Milan ci prova per Aguerd: sondaggio con il West Ham

Il club rossonero ha fatto un sondaggio per il centrale marocchino di proprietà dei londinesi: su di lui un altro club di Serie A

La sessione invernale del calciomercato è appena cominciata e il Milan è già al lavoro per provare a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo della società è quella di rimediare ai tanti infortuni, con un colpo nel reparto arretrato.

La dirigenza rossonera ha vagliato numerosi profili nelle scorse settimane per capire la fattibilità delle varie operazioni. Il club vorrebbe evitare di spendere una cifra importante e sta cercando di capire se ‘è qualche profilo importante che può partire anche in prestito, in modo da contenere la spesa. I tentativi per Jakub Kiwior e Clement Lenglet non sono andati a buon fine, almeno per ora, e si sta guardando a altri nomi.

Uno di questi è quello di Nayed Aguerd, centrale di nazionalità marocchina, di proprietà del West Ham. I rossoneri hanno effettuato un sondaggio per capire se ci fossero le possibilità di arrivare al 27enne, che comunque nel mese di gennaio sarà impegnato nella Coppa d’Africa. Anche la Roma ha chiesto informazioni per il difensore, che i londinesi hanno acquistato nel 2022 dal Rennes per ben 35 milioni di euro.

I londinesi rifiutano il prestito

Entrambi i club italiani hanno però ricevuto un no dagli Hammers, perché la società britannica non ha intenzione di privarsi del giocatore con la formula del prestito. Il giocatore non sembra tra l’altro intenzionato a lasciare la sua squadra, che sta facendo bene in Premier League.

Aguerd ha collezionato 21 presenze complessive fra campionato e coppe in questa stagione finora, mettendo a segno anche 2 reti. Sulle sue tracce ci sono anche dei club dell’Arabia Saudita, che potrebbero mettere sul piatto delle cifre molto importanti. Per gennaio però, al momento, sembra proprio che il classe ’96 non si muoverà dall’Inghilterra.

Il Milan ci ha provato e chissà che non possa insistere nei prossimi giorni, ma per il momento non sembra il marocchino la pista principale per il rinforzo in difesa. Non dimentichiamo che i rossoneri hanno comunque già provveduto al rientro di Matteo Gabbia e possono contare ora anche sul giovane Jan-Carlo Simic. Inoltre, un altro profilo accostato con insistenza al Diavolo nelle ultime ore è quello di Filippo Terracciano del Verona.