L’annuncio ufficiale di Carlo Ancelotti dopo il rinnovo: “È l’ultima”

Dopo il rinnovo a sorpresa con il Real Madrid, un altro importante annuncio è arrivato in queste ore. A farlo è stato lo stesso Ancelotti

La scorsa settimana è arrivato un annuncio a sorpresa: il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Carlo Ancelotti. Sembrava destinato alla panchina del Brasile, con l’ultimo grande obiettivo del Mondiale, e invece continuerà sulla panchina dei Blancos per almeno altri tre anni.

L’ex allenatore del Milan ha firmato infatti fino al 2026. Un contratto importante e che lo lega ancor di più a Madrid e al Real. Il sogno è quello di vincere di nuovo la Champions League dopo quella del 2022 contro il Liverpool, così da rendere la sua leggenda ancor più grande. Ha tutto il tempo per riuscirci, oltre ai giocatori: il Real è una squadra fantastica, un mix perfetto di giocatori giovani e di esperienza, ancor più forte grazie l’acquisto in estate di Jude Bellingham, l’ennesimo top player allenato da Carletto.

Un rinnovo inaspettato anche per lui stesso, che aveva parlato con il Brasile ma dando priorità assoluta al Real Madrid. In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Maiorca, ha parlato ancora di questa firma e ha rivelato che il Real sarà la sua ultima squadra: “Posso confermarlo, ma non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026, dipenderà dalle vittorie che riusciremo a raggiungere. Rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028...”.