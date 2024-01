Il Manchester United paga la clausola: niente da fare per il Milan

I Red Devils hanno deciso di fare sul serio e di affondare il colpo per il centravanti: a questo punto il Diavolo deve cambiare obiettivo

Il mercato invernale è già entrato nel vivo e tutte le società si stanno muovendo in maniera seria per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Anche il Milan sta valutando tutte le ipotesi in entrata, ma deve chiaramente fare i conti con la concorrenza.

Il Diavolo è alla ricerca di un difensore centrale per sopperire all’emergenza infortuni, con Kalulu, Tomori e Thiaw fuori, ma non solo. Il club rossonero sta anche da tempo valutando diversi profili per il colpo in attacco, perché vuole portare a Milanello un centravanti di primo livello. Olivier Giroud compirà ben 38 anni quest’anno e non può di certo rappresentare il futuro, mentre Luka Jovic sta facendo bene ma è considerato il profilo ideale.

Il Milan punta in alto e vuole un nove che sia in grado di garantire una media gol importante per i prossimi anni. Il profilo che intriga più di tutti Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è quello di Serhou Guirassy, ma purtroppo sembra che bisognerà rassegnarsi per questo profilo. Sull’attaccante però la concorrenza è spietata e le ultime indiscrezioni vogliono un top club davanti a tutti gli altri.

Guirassy, i Red Devils vogliono chiudere

Il club che al momento è in prima fila per l’attaccante guineano è il Manchester United. I Red Devils hanno speso tanto in estate per un altro centravanti, ovvero Rasmus Hojlund, arrivato dall’Atalanta per oltre 70 milioni di euro, ma non hanno risolto i problemi offensivi.

La notizia è stata riportata da Sky Sport Premier League. Nel corso della trasmissione di mercato Transfer Talk è stato specificato che il club inglese ha intenzione di pagare la clausola rescissoria per il centravanti, che ricordiamo essere inferiore ai 20 milioni di euro. Un’occasione davvero ghiotta, che lo United non vuole lasciarsi scappare.

Guirassy ha messo a segno ben 17 reti in sole 14 partite in questa stagione di Bundesliga per una media di oltre un gol a partita. Il 27enne piace davvero a tantissime squadre e la sensazione è che il Diavolo dovrebbe svenarsi per vincere la concorrenza e convincere l’attaccante, e dovrebbe anche farlo subito. Lo United infatti non vuole perdere tempo e può affondare il colpo già a gennaio.

Il Milan, considerato che Jovic sta offrendo garanzie importanti da un mese a questa parte, potrebbe anche decidere di posticipare l’acquisto in attacco alla prossima estate, ragionando con calma sul profilo da andare a prendere.