Il Milan insiste ma l’accordo è ancora lontano: i dettagli

Il club rossonero è in piena trattativa per l’acquisizione del difensore, ma al momento l’accordo tra le parti è ancora lontano

Siamo soltanto ai primi giorni della sessione invernale, ma il mercato può dirsi essere entrato già pienamente nel vivo, con le società al lavoro per chiudere le prime operazioni. La finestra dei trasferimenti si preannuncia movimentata anche in Serie A, con diverse squadre chiamate a rinforzarsi.

Anche il Milan ha il compito di aggiustare la rosa, soprattutto dopo i numerosi infortuni e l’emergenza del reparto arretrato, privo momentaneamente di tre elementi importanti come Kalulu, Tomori e Thiaw. Si è parlato per diverse settimane di alcuni obiettivi dalla Premier League per la difesa del club rossonero, da Kiwior a Lenglet, passando per Aguerd, ma negli ultimi giorni è uscito con forza il nome di Filippo Terracciano.

Sportitalia raccontava che il club di via Aldo Rossi aveva superato la concorrenza della Fiorentina per il classe 2003, che sta facendo ottime cose con la maglia dell’Hellas Verona. Terracciano ha già giocato ben 40 partite in Serie A nonostante la giovane età e dalla sua ha anche la duttilità. Il ragazzo infatti sa giocare da esterno a tutta fascia e da terzino, sia a destra che a sinistra, ma all’occorrenza è stato impiegato anche da difensore centrale.

Contatti diretti con il Verona

Quella che era stata presentata come una trattativa ben avviata, è però in realtà ancora lunga e difficile, anche per via dei tanti club interessati. Sul giocatore si sarebbe mossa infatti anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nella giornata di oggi però i rossoneri hanno continuato a lavorare per questa operazione e a confermarlo è Matteo Moretto. L’esperto di mercato spiega sul proprio profilo Twitter che i contatti tra il Milan e il Verona sono diretti, ma che al momento l’accordo è ancora lontano. C’è una distanza importante sulla valutazione finale che i due club fanno del giocatore e quindi non si preannuncia una trattativa breve.

Moretto precisa inoltre che il Diavolo non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste. Questo perché l’inserimento della Juventus, raccontato nei giorni scorsi, potrebbe aver spinto la società scaligera ad alzare le pretese per il cartellino del ventunenne. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa che sembra essere attualmente la trattativa più viva in casa Milan.