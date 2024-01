Milan, è arrivata la firma: in rossonero fino al 2026

Il club rossonero ha reso noto sui propri account social la firma del contratto del proprio tesserato: al Diavolo fino al 2026

Il mese di gennaio è molto importante per tutti i club e anche per il Milan, che è chiamato a dare una sterzata in campionato e giocherà tante partite decisive. Un’altra partita è quella del mercato, con i rossoneri che hanno l’obbligo di chiudere qualche operazione in entrata.

La dirigenza sa infatti che deve porre rimedio all’emergenza dovuta agli infortuni e sta studiando diversi profili per capire quale possa essere il miglior innesto nella rosa di Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi ha però tante altre questioni di cui preoccuparsi, come ad esempio i rinnovi di contratto, sia per quanto riguarda i calciatori della Prima Squadra che quelli della Primavera. E quale momento migliore se non gennaio.

Ecco quindi che il Milan guarda anche al futuro e ai suoi giovani talenti, da blindare in tempo per evitare di perderli e di buttar via una patrimonio tecnico. Nei mesi scorsi sono arrivate tante firme per gli Under 19, da Davide Bartesaghi a Filippo Scotti, e stavolta è stata l’occasione di firmare per un altro classe 2005, un altro giovane di grande prospettiva futura.

Mattia Malaspina, primo contatto da professionista

Si tratta di Mattia Malaspina, centrocampista diciottenne, nato il 24 luglio. Il ragazzo è un titolarissimo della squadra di Ignazio Abate e viene impiegato per lo più da vertice basso del centrocampo a tre.

✍️ Mattia Malaspina, classe 2005, centrocampista del #MilanPrimavera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al club fino al 30 giugno 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/JmH6hBhSam — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) January 4, 2024

Vista la sua duttilità, il tecnico lo utilizza anche in altre zone del campo. Malaspina ha collezionato già 18 presenze in stagione fra campionato Primavera e Youth League, senza realizzare nessun gol. Le sue caratteristiche sono infatti più difensive, e la società sa che sotto quel punto di vista è particolarmente promettente.

Il calciatore ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il ragazzo si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2026 e a rendere noto il tutto è stato proprio il club rossonero sul sito ufficiale e sui propri account social.