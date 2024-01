Rivoluzione Roma: un ex Milan al posto di Tiago Pinto

Notizia inaspettata dall’ambiente romanista. Tiago Pinto presenterà le dimissioni a fine gennaio. Al suo posto candidato l’ex Milan.

La Roma è stato travolta da un fulmine a ciel sereno: Tiago Pinto non sarà più il General Manager del club giallorosso dal 3 febbraio. La notizia è arrivata nella giornata di giovedì 4 gennaio, quando lo stesso dirigente portoghese ne ha dato comunicazione alla squadra di José Mourinho dopo il consueto allenamento. C’è stato stupore e clamore attorno a tale novità. Si era compreso che Tiago Pinto non avrebbe rinnovato il suo contratto con la Roma in scadenza a giugno del 2024, ma non ci si aspettava che la decisione sarebbe stata anticipata.

Dunque, la rescissione del contratto è consensuale, presa in comunione col club giallorosso. E, come da accordi, il dirigente portoghese terminerà il calciomercato di gennaio per poi dire addio. Sicuramente, la Roma si appresta a salutare uno dei grandi artefici degli ultimi successi della squadra, lo stesso che ha portato nella Capitale grandi giocatori, chiudendo affari tutt’altro che semplici. Da Tammy Abraham a Romelu Lukaku, e nel mezzo Paulo Dybala. Questi solo i più celebri!

Ma, come apprendiamo dalle fonti più accreditate, Tiago Pinto si diceva stanco da un po’ ritenendo concluso il suo ciclo alla Roma. Un addio che sarà forse seguito da quello del connazionale José Mourinho, ma non ci sono certezze in tal senso. La cosa certa è che Pinto non sarà più un dirigente romanista dal 3 febbraio. È già iniziato il casting per il suo sostituto.

Roma, un ritorno dolce e romantico

Si vocifera già su chi potrà prendere il posto di Tiago Pinto nella dirigenza giallorossa, e vengono fuori principalmente due nomi. Uno è quello di Francois Modesto, l’attuale direttore tecnico del Monza di Adriano Galliani. L’altro è quello dell’ex Milan Frederic Massara. C’è chi è pronto a scommettere che l’ex braccio destro di Paolo Maldini si sia già promesso al club capitolino, fiducioso di poter tornare ad avere un ruolo di spessore nelle decisioni di una società importante.

I dialoghi tra le parti, come riportato da Nicolò Schira, vanno infatti avanti da un pezzo. Ricordiamo che Frederic Massara ha già seduto nel tavolo della dirigenza giallorossa, prima nel 2016 come braccio destro di Sabatini, poi nel 2018 come Segretario Generale e in un secondo momento come Direttore Sportivo. La nuova AD della Roma Lina Souloukou vedrebbe di buonissimo occhio il ritorno in cattedra di Massara, uno dei grandi artefici dello Scudetto del Milan nella stagione 2021/2022.

Non ci resta che attendere. La Roma ha già comunicato per vie ufficiali l’addio di Tiago Pinto, adesso si aspetta quello dell’ingaggio del nuovo DS. Non è comunque escluso che Massara e Modesto possano lavorare insieme all’interno del club capitolino.