Terracciano al Milan, affare in chiusura: offerta aumentata

Filtrano novità di mercato decisive per il Milan. Giorgio Furlani ha sferrato l’assalto finale. L’affare è ormai in chiusura. Svelate le cifre.

Il Milan sta sorprendendo tutti in questo mercato di gennaio. Sembrava che i colpi in entrata sarebbero stati esclusivamente dedicati alla zona centrale della difesa, ma i piani sono cambiati già in queste prime battute della sessione di compravendite. È vero che le principali necessità del club rimangono nella retroguardia centrale, dove gli infortuni di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori obbligano all’acquisto di due profili. È tornato Matteo Gabbia anticipatamente dal prestito al Villareal, e adesso Giorgio Furlani è in totale pressing su Lilian Brassier del Brest.

Ma non soltanto. Come confermato dalle fonti più accreditate, il Milan non esclude ulteriori colpi a centrocampo e in attacco, dove per quest’ultimo reparto sono molto i caldi i nomi di Serhou Guirassy dello Stoccarda e Boulaye Dia della Salernitana. La sensazione è che per queste operazioni si attenderà gennaio inoltrato, così da comprendere se gli interessi possano trasformarsi in affari alla portata e dunque in occasioni di mercato.

Nel frattempo, nel presente, il Milan si sta dedicando con tante energie ad un colpo inaspettato, giovane ed italiano. Non è una novità che Giorgio Furlani sia andato all’assalto totale di Filippo Terracciano, validissimo profilo dell’Hellas Verona di ruolo terzino destro. L’offensiva è cominciata da due giorni, ma adesso la chiusura è ora ad un passo.

Terracciano, superata la Fiorentina

Filippo Terracciano è uno di quei profili che fa ben sperare in vista del futuro. Classe 2003, conta già un ottimo minutaggio nella formazione dell’Hellas Verona. Baroni lo utilizza praticamente come un titolare e lui sta ripagando al meglio la fiducia. Così tanto che si è conquistato l’attenzione di diversi club importanti di Serie A. Oltre al Milan, anche la Fiorentina si è fatta avanti sul serio in questi primi giorni di mercato, provando ad insidiare proprio i rossoneri. Si è parlato anche di un interesse sotto traccia della Juventus, ma che di recente è statosmentito.

Il Milan sembrava già pronto a chiudere l’affare nei giorni scorsi, ma alcuni fattori, soprattutto economici hanno rallentato la trattativa. L’accelerata però c’è stata in queste ore. La volontà di Filippo Terracciano è stata decisiva. Il terzino destro, capace di muoversi anche da centrale di difesa, ha scelto il Milan ed è pronto a legarsi al club rossonero. Giorgio Furlani ha approfittato del totale consenso del giocatore, muovendo contemporaneamente dei passi verso l’Hellas.

Infatti, oggi è stato raggiunto l’accordo totale tra i due club per chiudere l’affare. Il Milan ha migliorato la sua offerta da 5 a 5,5 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che pare stare molto bene ai veneti. Quanto alla Fiorentina, è rimasta sullo sfondo. I rossoneri e l’Hellas Verona stanno già scambiando i documenti per il trasferimento.