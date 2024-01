La verità su Conte al Milan: Criscitiello svela tutti i retroscena

Il direttore di Sportitalia ha fatto il punto sulla situazione attuale in merito all’allenatore e ai suoi programmi per la prossima stagione

Nelle ultime ore ci sono state novità importanti per quanto riguarda il valzer delle panchine in Serie A in vista della prossima stagione. Tutto ruota, come ormai è ben noto, intorno alla figura di Antonio Conte, che sta decidendo il proprio futuro.

L’ex allenatore di Juventus, Inter e della Nazionale si è preso un anno sabbatico ma sta già riflettendo sul suo ritorno. Il tecnico barese ha tanta voglia di tornare in Italia e le opzioni non gli mancano di certo. Questo è il momento decisivo per l’assalto a Conte, perché il progetto si preparerà anche nei prossimi mesi e bisognerà presentargli delle prospettive convincenti. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Michele Criscitiello.

Il direttore di Sportitalia è intervenuto in live sul canale Twitch di OCWsport e ha spiegato la situazione attuale nel dettaglio, confermando i colloqui con il Napoli: “Antonio Conte ha incontrato De Laurentiis due volte, l’ultima qualche giorno fa. La proposta è stata anche molto importante per un triennale e Conte ha preso tempo. Conte sta aspettando il Milan. Lui vuole tornare e sta aspettando il Milan“.

Per il tecnico serve l’ok di Furlani

Criscitiello ha quindi assicurato la preferenza di Conte per il club rossonero, anche e soprattutto perché gradisce la città e la piazza. Inter e Juventus non sono piste percorribili e quindi il Diavolo deve approfittarne.

Ma quali sono gli ostacoli al momento? Il giornalista ha spiegato che il deux ex machina del Milan al momento è Giorgio Furlani, che deve convincersi dell’investimento, che sarebbe ovviamente oneroso sia per l’ingaggio che per l’allestimento della rosa. “Furlani vuole controllare i conti e parlare con Conte per la rosa e il mercato estivo. A oggi, l’unico da convincere per Conte al Milan è Furlani. I presupposti ci sono ma tutto dipenderà da Furlani”.

Ibrahimovic e Moncada infatti sono dalla parte di Conte, e lo stesso tecnico gradisce la rosa. “La squadra rossonera a Conte piace. – ha aggiunto Criscitiello – Ovviamente servono quattro rinforzi primari e altri due comprimari. Il Milan probabilmente l’anno prossimo dovrà sacrificare un altro pezzo da novanta. I rapporti con Pioli sono ottimi ma questo non significa che andrà avanti. A giugno finisce il ciclo di Pioli“.