Sogliano furioso dopo Inter-Verona: “In sala VAR non possono non aver visto”

Sogliano, ds del Verona, ha rivolto parole di accusa molto pesanti dopo la sconfitta contro l’Inter: gol vittoria nerazzurro irregolare.

Inter campione d’inverno tra le polemiche. La vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona è arrivata grazie a un gol che doveva essere annullato. Infatti, abbastanza prima che Davide Frattesi metta il pallone in rete c’è una evidente gomitata di Alessandro Bastoni a Duda.

Incredibile che il VAR non sia intervenuto per correggere una mancanza dell’arbitro. Ovviamente, i gialloblu sono arrabbiati e per bocca del direttore sportivo Sean Sogliano hanno preso posizione ai microfoni di DAZN: “Oggi c’è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di una società che con tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e di lottare fino alla fine. È impossibile che in una sala VAR non possono non aver visto che il gol era da annullare. Non possono non aver avvisato l’arbitro, che forse poteva anche vedere… Noi tutti volevamo migliorare il calcio con il VAR, impossibile che questo gol non sia stato annullato. Dei professionisti qualificati non possono fare questo errore.

Il dirigente del Verona ha completamente ragione, sbaglio inaccettabile oggi a San Siro: “Sono molto deluso, è una mancanza di rispetto. In una sala VAR non si può fare questo errore. O è una mancanza di rispetto oppure siamo arrivati a un punto in cui…sono molto in difficoltà a commentare. Non è giusto quello che è successo oggi. Oggi il Verona torna a casa con un grande torno e una grande mancanza di rispetto“.