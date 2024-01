Milan, come sta Andrei Coubis: infortunio grave al ginocchio, quando rientra

Andrei Coubis è il capitano del Milan Primavera ma la sua ultima partita è di maggio 2023. Il difensore è out da poco meno di un anno per un grave infortunio al ginocchio

In questa stagione la Primavera sta dando una grossa mano al Milan. A causa degli innumerevoli infortuni, Stefano Pioli è costretto da ormai diverse settimane a convocare diversi ragazzi della squadra di Ignazio Abate. Fra quelli che erano più pronti al grande salto c’era anche Andrei Coubis, il capitano. Che però non gioca una partita da maggio 2023. Purtroppo in estate ha subito un grave infortunio al ginocchio.

Il difensore, nato in Italia da genitori rumeni, si è rotto il crociato e si è operato: questo lo sta costringendo ad un lungo ed inevitabile stop. Come detto le sue ultime apparizioni sono nella scorsa stagione. Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, il suo percorso per il rientro sta andando per il verso giusto: sta procedendo con la riabilitazione e si spera di poterlo rivedere in campo nel giro di pochi mesi. Per il Milan, sia quello di Abate che quello di Pioli, è un elemento molto importante. Classe 2003, la società lo aveva già blindato con un contratto fino al 2027. L’attuale tecnico dei rossoneri lo aveva anche convocato per il raduno in Austria nell’estate del 2022 ed era sotto attenta osservazione per un suo inserimento in prima squadra. Ad oggi risulta in lista UEFA, ma come detto non è mai stato disponibile. Nemmeno per la Nazionale.

Coubis giocherà per l’Italia

Come detto Coubis è nato in Italia da genitori rumeni. Dopo aver giocato con la Romania Under 19 e Under 20, ha scelto di giocare per l’Italia. Addirittura fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 si parlava di una sua possibile convocazione con la Nazionale azzurra maggiore: Roberto Mancini, ct che ha fatto debuttare Zaniolo e Pafundi, lo aveva messo nel mirino.

Andrei era anche in orbita convocazione con l’Italia Under 20 per il Mondiale che si è giocato la scorsa estate. Purtroppo però non è arrivata e poi questo grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dai campi da sei mesi. Il suo recupero, come detto, procede come da programma: entro la fine della stagione potremmo rivederlo in campo. La Primavera di Abate ha certamente bisogno di lui al più presto. Aveva cominciato nel ruolo di terzino destro per poi pian piano trovare spazio da difensore centrale, aiutato anche dalle sue caratteristiche: una fisicità importante abbinata a qualità di corsa ed esplosività. Doti in linea con quello che richiede il calcio moderno perché in grado di ricoprire ampie zone di campo e di lottare nell’uno contro uno con gli avversari.

Il legame con Tonali

C’è un elemento che lega Andrei Coubis a Sandro Tonali, l’ex rossonero passato l’estate scorsa al Newcastle per 70 milioni e che oggi sta vivendo un momento difficile per via del caso scommesse. I due infatti sono cresciuti nella stessa squadra da bambini: Lombardia Uno. Hanno poi fatto un percorso diverso: Tonali è andato prima al Piacenza e dopo al Brescia, quindi non ha mai giocato nelle giovanili del Milan ma ci è arrivato soltanto nel 2020 dalle Rondinelle. Un anno prima, nel 2019, arrivava invece nel vivaio rossonero il giovanissimo Coubis, che ha tre anni in meno di Tonali.